¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹³Ê¡¦µÈÀî¸µ¹À¤¬Á°¸¡¹¥´¶¿¨¡Ö¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè£µ£¶²óÏ»¹Ã¾Þ¶¥Áö¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¿·¥¨¥ó¥¸¥ó£²ÀáÌÜ¤Çº£Àá¤¬½é²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÂ¿¤¤¡£µÈÀî¸µ¹À¡Ê£µ£±¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÈÍÑ£²ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£·¹æµ¡¤À¡£
¡¡½é²¼¤í¤·¤ÎÁ°Àá¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼È¾Ç¯¤Î»³²¼ÃÒ¸Ê¤¬Âç¤¤¤Ãå¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¬¡ÖÄ¾Àþ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¹¥¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÈÀî¤âÆÃ·±¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö»³ËÜÎ´¹¬¤è¤êÂÊ»¤»¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤Á¤Ï¤¨¤¨¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ó¤ä¤í¡£Á°¸¡¤Î´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£±²ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬²óÅ¾¤Î¾å¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»³ËÜ¤ÈÁÈ¤à£´¹æµ¡¤Ï¡¢Á°Áà¼Ô¤ÎÂ¼²¬¸¿Í¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¹Ô¤Â¤òÉð´ï¤Ë£Ö¡£¤½¤Î¼ÂÀÓµ¡¤ËÍ¥Àª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÆôºê£·£±¼þÇ¯µÇ°¢ª¸ÍÅÄ£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¢ª¤«¤é¤Ä£Çµ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¢ªÌÄÌç£Ð£Çµ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÍ¥½Ð¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÏÎÏºÇ¾å°Ì¤ÎÂ¸ºß¡£µ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£