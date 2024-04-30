¡Ö¥Õ¥¸¥¿¤Ï¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¡×¥¤¥é¥¯µ¼Ô¤Ë¿Ö¤¤¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÈÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¡É¤Ï¡©¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£´·î29Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤ÇU-23¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÐÀï¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¤¥é¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIQ¡ÝPRO¡Ù¤Îµ¼Ô¤Ë»î¹çÁ°¡¢ÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤Ï¥¢¥¸¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¡£Í×Ãí°ÕÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¤é¤¬ÀäÌ¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦U-23ÆüËÜÂåÉ½Á´Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥¿¤Ï¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¡£»ä¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÈà¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ£ÅÄ¤ò´Þ¤á¤Æ£µ¿Í¡£³¤³°ÁÈ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È»ä¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥é¥¯Àï¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÆüËÜ»þ´Ö30Æü£²»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡ÂÐÀï¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¤¥é¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIQ¡ÝPRO¡Ù¤Îµ¼Ô¤Ë»î¹çÁ°¡¢ÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤Ï¥¢¥¸¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¡£Í×Ãí°ÕÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¤é¤¬ÀäÌ¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦U-23ÆüËÜÂåÉ½Á´Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥¿¤Ï¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¡£»ä¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÈà¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥é¥¯Àï¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÆüËÜ»þ´Ö30Æü£²»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë