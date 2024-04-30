´Ú¹ñ·âÇË¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢½à·è¾¡¤Ç¸¸¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡¡VAR²ðÆþ¢ª¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·
¸åÈ¾16Ê¬¤ËÆÀÅÀ¼è¤ê¾Ã¤·
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï4·î29Æü¤Ë½à·è¾¡¤ò³«ºÅ¡£
¡¡U-23¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤Î¸åÈ¾16Ê¬¡¢DF¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤¬²ðÆþ¤·¡¢¼ç¿³¤¬¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¹¶·â¤òÅ¸³«¡£°ìÅÙ¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎDF¿Ø¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¤â¡¢DF¥×¥é¥¿¥Þ¡¦¥¢¥ë¥Ï¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢º®Àï¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇVAR¤¬²ðÆþ¤·¡¢¼ç¿³¤¬¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥ë¥Ï¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿FW¥é¥Þ¥À¡¼¥ó¡¦¥µ¥Ê¥ó¥¿¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë