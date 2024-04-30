[Æ£²¬²íÀë¤Î¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëµ»½ÑÉ´·Ê¡×] ¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¶È³¦ºÇÂç¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖMWC¡×¤Ï¡¢º£Ç¯2024Ç¯¤â2·îËö¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Æー¥Þ¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ËAI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¡¢ÌµÀþ¼þÇÈ¿ôÍøÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ AIÍøÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËAI¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÍøÍÑ
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ä¥¢¥×¥ê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤â4G¤«¤é5G¤Ø¤Î¿Ê²½¡¢Â¿¿ô¤ÎÌµÀþ¼þÇÈ¿ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡´ï¤ÎÀÜÂ³¡¢ÍøÍÑ·ÁÂÖ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤ÇÊ£»¨²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¼ê¤À¤±¤Ç¤³¤ÎÊ£»¨²½¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢AI¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AIÍøÍÑ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¿Þ1¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤ÎÌµÀþ´ðÃÏ¶É¤ä¥³¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁõÃÖ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤³¤ì¤ò½èÍý¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¥Çー¥¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë³ÆÁõÃÖ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢µ¡Ç½¤¬½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®¥Çー¥¿¤Î¿ôÎÌ¤ä¡¢ÄÌ¿®¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁõÃÖ¡¢µ¡Ç½´Ö¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤ëÀ©¸æ¿®¹æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Þ1
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬Ìî¤ÇAI¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎºÇÅ¬²½ ÄÌ¿®¥Çー¥¿¤ÎÎ®¤ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½èÍý¥ê¥½ー¥¹¤Î³äÅö¤Æ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÇÅ¬²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢º®»¨»þ¤Ç¤â¥Çー¥¿¤ò¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ ±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½ ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°Û¾ï¤òÁá´ü¤Ë¸«¤Ä¤±¤À¤·¡¢¸Î¾ã¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÊÎÏ²½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÄÌ¿®¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¸þ¾å ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò³Ø½¬¤·¡¢ÉÔÂ¬¤Î¶¼°Ò¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£ ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å ÄÌ¿®¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²ÙÄã¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡Àè¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤Î²ðÆþ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±²óÈò¤¹¤ë¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊZero Touch Operation¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤ËÄ¥¤ê¤á¤°¤é¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò24»þ´Ö¡¢365ÆüµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ°ºî¤µ¤»¡¢»ä¤¿¤Á¥æー¥¶ー¤¬ËþÂ¤¹¤ëÉÊ¼Á¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¼ê´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°²½¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤òAI¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊºÇÅ¬²½ ·ÑÂ³Åª¤ËÄÌ¿®¥Çー¥¿¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½èÍý¥ê¥½ー¥¹¤ÎÇÛÊ¬¤ä¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯·ÐÏ©¤ÎÄ´À°¤ò¼«Æ°²½ ¼«¸Ê½¤Éü ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÌäÂê¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²È¯À¸»þ¤Î²óÉü»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì Í½ËÉÊÝ¼é ¾ï¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤ò´Æ»ë¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤«¤éÀøºßÅª¤ÊÌäÂê¤ò»öÁ°¤Ë´¶ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤¾ã³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß
¡¡¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤ÊÄã¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°²½¤Ï¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾ã³²¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ä¥ê¥½ー¥¹³äÅö¤Æ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤äµ¡´ï¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÊ£»¨¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸úÎ¨¤È¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£5G¤Î¿Ê²½¤È¶¦¤ËAI¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤â½ù¡¹¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI
¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÆÃÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ðÃÏ¶É¤«¤é¤Ê¤ëÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊRAN¡¢Radio Access Network¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢AI¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÃÏ¶É¥¢¥ó¥Æ¥Ê³Ñ¤È½ÐÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½ Å´Åã¤ä¥Ó¥ë²°¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¤¬ÃÏ¾å¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÈÏ°Ï¤ËÆÏ¤¡¢¤Þ¤¿ÎÙÀÜ´ðÃÏ¶É¤È´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³ÑÅÙ¤äÅÅÇÈ½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢RANÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¤È¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡RANµ¡Ç½¤òÃ¯¤Ç¤â³«È¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÍÍ¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëOpen RAN¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢AI¤ÎÍøÍÑ¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÃÏ¶É¤Ë³°Éô¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤òÀß¤±¡¢³°Éô¤ÎAI¤ò´Þ¤à¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´ðÃÏ¶É¤ò´Æ»ë¤·¤¿¤êÀ©¸æ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
O-RAN Alliance¤ÈAI
¡¡RAN¤Î¥ªー¥×¥ó²½¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëO-RAN Alliance¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ðÃÏ¶É¤Î´Æ»ë¤äÀ©¸æ¤ò´ðÃÏ¶É³°Éô¤«¤é¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Þ3¤Ë¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃ±½ã²½¤·¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ3
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖxApp¡×¤ä¡ÖrAPP¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö³Æ¼ïÀßÄê¤ÎºÇÅ¬²½¡×¡Öµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¡×¡Ö¿·µ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡×¡Ö¾ã³²¤ÎÉüµì¡×¤Ê¤É¡¢´ðÃÏ¶É¤ò³°Éô¤«¤é´Æ»ë¤·¤¿¤êÀ©¸æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëRAN¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖxApp¡×¤Ï¡¢1ÉÃ°ÊÆâ¤Î¼þ´ü¤Ç´ðÃÏ¶É¤ËºîÍÑ¤¹¤ë½à¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¡¢¡ÖrApp¡×¤Ï1ÉÃ°Ê¾å¤ÇÆüÃ±°Ì¤ä·îÃ±°Ì¤â´Þ¤á¤¿Ä¹¤¤¼þ´ü¤Ç´ðÃÏ¶É¤ËºîÍÑ¤¹¤ëÈó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¢¥×¥ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡xApp¤ärApp¤Ï¡¢RIC¡ÊRAN Intelligent Controller¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼Â¹Ô´Ä¶¤òÄÌ¤·¤Æ´ðÃÏ¶É¤ËºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£RIC¤ÏxApp¤ärApp¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¸½àÅª¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤òÄó¶¡¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´ðÃÏ¶É¤Î³°Éô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ðÃÏ¶É¤ÎÆâÉô¤ËAI¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀRAN¤òAI-RAN¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î5G¤Î¿Ê²½¤ä¼¡À¤Âå¤Î6G¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈNVIDIA¡¢Âç¼êÄÌ¿®¥Ù¥ó¥Àー¤Ê¤É¤ÏAI-RAN¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡¢AI-RAN¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò¶î»È¤·¤¿RAN¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯
¡¡xApp¤ärApp¤È¤¤¤Ã¤¿RAN¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥Ù¥ó¥Àー¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¢¥×¥ê³«È¯¶È¼Ô¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤â¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ëFYRA¤Ë¤ª¤±¤ëRAN¥¢¥×¥ê³«È¯¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î¸½¾õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤ÏAI¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤¬RAN¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎRAN±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿ÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÎRAN¤òÄÌ¤ëÄÌ¿®¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¾õ¶·¡×¡Öº®»¨»þ¤ÎÌäÂê¤Î¸¡½Ð¡×¡Ö¾ã³²¤Î¾õ¶·¡×¡Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î·¹¸þ¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤È¥µ¥Þ¥êー¥Çー¥¿¤Î½ÐÎÏ¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Þ4¤ËRAN¥¢¥×¥ê¤Î¹½À®¥¤¥áー¥¸¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ò¹½À®¤¹¤ë¸Ä¡¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄLLM¡ÊLarge Language Model¡Ë¤¬½èÍý¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎLLM¤Ï¾®·¿¤ÎChatGPT¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÁêÅö¤·¡¢³¬ÁØÅª¤ËÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¿Þ4
¡¡±¿ÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î·Á¤ÇÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÊ¬ÀÏ¡ÊÂÐÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡ËLLM¤¬¼«Æ°Åª¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤¹¤Ù¤ÌäÂêÊ¬ÀÏLLM¤òÁªÂò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥×¥í¥ó¥×¥È¤âÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌäÂêÊ¬ÀÏLLM¤¬¼«Æ°Åª¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤¹¤Ù¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ£¿ô¤Î¸ÄÊÌ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏLLM¤òÁªÂò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥×¥í¥ó¥×¥È¤âÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏLLM¤¬¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤½¤Î·ë²Ì¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¸µ¤ÎÌäÂêÊ¬ÀÏLLM¤ËÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¡¹¤ÎLLM¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤´¤È¤ÎÂçÎÌ¥Çー¥¿¤òÆþÎÏ¤·¤Æ»öÁ°¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë³Ø½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê²óÅú¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂÐÏÃ·¿¥¢¥×¥ê¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢RAN¥¢¥×¥ê¤Î¹½À®¤Ï³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏÆÃÄê¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÆÃÄê¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤Î´ðÃÏ¶É¤ËÀìÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¥Ù¥ó¥Àー¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëAIÍøÍÑ¤Î¹¤¬¤ê
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë3GPP¡Ê3rd Generation Partnership Project¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤é¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÉ¸½à²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5G¤Î¿Ê²½ÈÇ¤Ç¤¢¤ë5G-Advanced¤ÎÃæ¤ÇAI-RAN´ØÏ¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Æ»ë¤ä±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆAI¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð5G¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¸Ä¡¹¤ÎÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ·ÁÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÄÂç¤Ê¿ô¤È¤Ê¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ê¥½ー¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯Æ°Åª¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËAI¤ÎÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¿×Â®¤«¤Ä24»þ´ÖÂÐ±þ¤¹¤ë¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ËAI¤òÁÈ¤ß¤³¤ß¡¢²»À¼¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤ê¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄÌ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎAI¤ÎÆ³Æþ¤â¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Ç¤¢¤ë6G¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÊªÍý¶õ´Ö¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤ÇÌÏµ¼¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤Ç¤ÏAI¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£