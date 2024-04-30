¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥¢ー¥¹¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥íー¥ë&¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤¬DXÊÑ·Á¥È¥¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ÖESD-11 DX ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥È¡×¤Ï¥Þ¥ë¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿»Ñ¤òºÆ¸½
¡ÚESD-10 DX ¥×¥íー¥ë¡Û
²Á³Ê¡§3,850±ß
¡ÚESD-11 DX ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥È¡Û
²Á³Ê¡§3,850±ß
¡ÖESD-10 DX ¥×¥íー¥ë¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥¢ー¥¹¥¹¥Ñー¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖESD-10 DX ¥×¥íー¥ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖESD-11 DX ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥È¡×¤ò6·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ3,850±ß¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥¢ー¥¹¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢2022Ç¯½©¤ËÁ´ÊÆ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢2023Ç¯10·î1Æü¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥×¥íー¥ë¡×¤È¡Ö¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥È¡×¤ÎDXÊÑ·Á¥È¥¤¡£¡ÖESD-11 DX ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥È²È¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Þ¥ë¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í·¤Ó¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë´°Á´ÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¥Õ¥ë¥Ýー¥¶¥Ö¥ë¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê´ØÀá¹½Â¤¤ÈÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°Í·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖESD-10 DX ¥×¥íー¥ë¡×
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥×¥íー¥ëËÜÂÎ¡Ê1¡Ë¡¢½Æ¡Ê1¡Ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ê1¡Ë
¡ÖESD-11 DX ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥È¡×
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ë¥ÈËÜÂÎ¡Ê1¡Ë¡¢½Æ¡Ê1¡Ë¡¢½â¡Ê1¡Ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ê1¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î°Ù¡¢ºÇ½ª»ÅÍÍ¤È·Á¾õ¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) £Ô£Ï£Í£Ù