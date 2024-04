【Loop Hero】4月30日 配信価格:無料

Playdigiousは、Android/iOS用ローグライクRPG「Loop Hero」を4月30日に配信する。価格は無料。なお、アプリ内課金あり。

「Loop Hero」は、ループし続ける世界を冒険するストラテジーRPG。これまでPC版やNintendo Switch/Xbox版が発売されており、今回Android/iOS版が発売されることとなった。

本作では、建造物や環境を配置できる不思議なカードデッキを手にして、ループする道を冒険しながら、世界から失われてしまったものを少しずつ取り戻していく。いくつもの冒険を重ねるにつれて、新たなクラス、カード、能力、邪悪なボスがアンロックされていく。Android/iOS版では、モバイル向けに丁寧に再設計されており、タッチ操作のみでプレイできるモバイル専用UIが採用されている。

ゲームの特徴

ループごとに異なる無限の冒険

【Loop Hero Mobile - Reveal Date trailer】

冒険に旅立つ前に世界を形作るためのカードデッキを編集しよう。さまざまなカード同士のバランスを考えることが何よりも重要だ。中には特殊な効果を発揮する組み合わせも存在している。デッキを作り上げたら、自動生成されるループへと飛び込もう。

混沌に落ちたこの世界を救え

いくつものループを越えて、暗闇に満ちた世界に明かりを灯そう。冒険で手に入れた資源を使えば、キャンプをアップグレードできる。設備を充実させることで、新たなカードやクラスがアンロックされ、戦いを手助けしてくれる生存者たちも集まるだろう。

(C) Copyright 2024 Four Quarters. All Rights Reserved.