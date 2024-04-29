¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌøÅÄÍª´ô¡Ö¥Ð¥«Áû¤®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¡·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é£³¥é¥ó¤ÇÊ¡²¬°ÜÅ¾¸å2500¾¡
¡¡ÀäÂÐÅª¼çË¤¤Î·àÅª¤Ê°ìÈ¯¤ÇÃù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£±¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£¹Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£µ¡½£´¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²¹æ£³¥é¥ó¤ò±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨ºÇÄ¹¤Î£¶Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É£³»î¹çÏ¢Â³¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ËËþ°÷¸æÎé¤ÎËÜµòÃÏ¤Ï´¿´î¡£µåÃÄ¤ÎÊ¡²¬°ÜÅ¾¸å£²£µ£°£°¾¡¤ÎµÇ°À±¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÇÉ¼ê¤Ê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ñÀ×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥®¡¼¥¿Àá¡£ÂÇ¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö±Ç²è¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥µ¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÅ¸³«¡×¤È¼çË¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¾å¤Ç¡ÖºÇ½ª²ó¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ËëÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢³«Ëë¤«¤éÀ¾ÉðÀï£¶ÀïÁ´¾¡¤È¤Ê¤ë·ã¾¡¤Ë¡¢´î¤Ó¤è¤ê¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤·¤«Íè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡£¤«¤Í¤Æ»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤ä¡¢ÉáÃÊ¥×¥íÌîµå¤È¤Ï±ï±ó¤¤ÃÏÊý³«ºÅ¤Ê¤É¤Ç¿Í°ìÇÜµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¡¢¥®¡¼¥¿Àá¤ÇÊ¨¤«¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢µå³¦¤Î´é¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡ÖËÍ¤ÏËèÆü»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í½Äê¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤ÒÌîµå¤ò¸«¤Æ¥Ð¥«Áû¤®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó¥®¡¼¥¿Àá¤ò¥µ¥¯Îö¤µ¤»¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿ÌøÅÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÌøÅÄÍª´ô¤¬¤¤¤ë¡££Î£Ð£Â¤òÇØÉé¤¦µ»ÎÌ¤È´ïÎÌ¤Ï·òºß¤À¡£