¡â£Í£ÅÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡¦Åìµþ¸ø±é¡¡³èÆ°Éüµ¢¤ÎÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡Ö°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À£±£²¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡â£Í£Å¡×¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¢ÄÌ¾Î¥Î¥¤¥ß¡¼¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¡×½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£³·î£²£°ÆüÈ¯Çä¤Î£±£ó£ô¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ó£ð£ò£é£î£ç£ô£é£í£å¡¡£É£î¡¡£Ù£ï£õ¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢£´·î¤«¤é£··î¤Ë¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ò½ä¤ëÆ±¥Ä¥¢¡¼¡£½éÆü¤ÏÃëÌë£²¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¶öÁ³¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¡Ö£Í£á£ò£ã£á£ô£ï¡×¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÁ°Ìë¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¡Ö½Õ¤ÎÎø¿Í¡×¤Î£´¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¤ÈÎëÌÚÆ·Èþ¤Î£²¿Í¡££³·î£²£¶Æü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÃæ»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢¡Öº£²ó¤Ï»ä¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¤È¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó¡ÊÎëÌÚÆ·Èþ¡Ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦Á´¹ñ£¸²ñ¾ì¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤È¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡â£Í£Å¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥½¥í¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¸«¤»¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö½éÆü¤¬Åìµþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤È¶ÛÄ¥¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é³ÆÃÏ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀÄ½Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡â£Í£Å¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤Î½ÐÍè¤Ë¼«¿È¤ÎÊÛ¤À¡£
¡¡¥é¥¹¥È¶Ê¤ò²Î¾§¸å¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³ªÂôË¨»Ò¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£ÀÄ½Õ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Î¥¤¥ß¡¼¤ÎÀÄ½Õ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò³§¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£