ÈØÅÄ¡¢´ØÀ¾ÂçDFµÈÂ¼ÎÜÚð¤Î26Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï29Æü¡¢´ØÀ¾ÂçDFµÈÂ¼ÎÜÚð¤Î2026¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥ì¥Õ¥È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿ÂÐ¿Í¤Î¼éÈ÷¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢´ØÀ¾Âç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎµÈÂ¼ÎÜÚð¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDFµÈÂ¼ÎÜÚð
(¤è¤·¤à¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯7·î2Æü
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
181Ñ/72kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£·ÐÎò
Â¿°æÈª¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö-¿À¸Í»ÔÎ©¹âÁÒÃæ-¿À¸Í¹ÎÍ¹â-´ØÀ¾Âç
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥ì¥Õ¥È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿ÂÐ¿Í¤Î¼éÈ÷¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢´ØÀ¾Âç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎµÈÂ¼ÎÜÚð¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDFµÈÂ¼ÎÜÚð
(¤è¤·¤à¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯7·î2Æü
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
181Ñ/72kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£·ÐÎò
Â¿°æÈª¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö-¿À¸Í»ÔÎ©¹âÁÒÃæ-¿À¸Í¹ÎÍ¹â-´ØÀ¾Âç