【ライブレポート】Stray Kids（ストレイキッズ）日本で初めてとなるオフラインファンイベントが大盛況で幕

■「STAYありがとう! また来ます!」

Stray Kidsが日本では初めてとなる、オフラインファンイベント『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』を、4月6日・7日に京セラドーム大阪、4月27日・28日に、ベルーナドームにて計4公演を開催した。

『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』は、ファンクラブ会員限定のイベントにも関わらず、チケット応募総数は60万件超え。チケットは全4公演すべてソールドアウト。Stray Kidsの人気の高さを証明するとともに、2023年のドームツアーに続いて本イベントも入手困難なプレミアムチケットとなった。

4月27日・28日のベルーナドームでは、2日間で7万人を動員。ドーム会場以外にも、全国約400館の映画館でライブ・ビューイングも実施され、2日間で4万5,000人を超えるファンが集結。さらに、28日の最終公演ではオンラインライブでも配信され、1万人以上が視聴した。

超満員のベルーナドームには、“SKZ TOY WORLD”というタイトルどおり、おもちゃの世界を表現した、ガチャやおもちゃ箱が散りばめられたかわいらしいステージセットが組まれ、巨大なすべり台を滑りながらメンバーが登場。トロッコに乗り込み、会場中のSTAY(※ファンの名称)とコミュニケーションをとりながら「Butterflies」「Novel」を披露。

ゲームコーナーでは、「叩いて被ってじゃんけんぽん」や、「旗揚げゲーム」、さらには、メンバーが自らの足で漕いで進める「レールバイク」のコーナー、そしてカラオケコーナーでは、スンミンがback numberの「水平線」を、ハンが中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」などのカバーを披露。そして、4月12日に配信リリースされたばかりのフジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』主題歌「WHY?」をパフォーマンスし、会場を湧かせた。

後半のライブパートに突入すると、これまでとは一変し「MEGAVERSE」「Hall of Fame」を披露。続けて、2023年に日本でミリオンヒットを記録したLiSAとのコラボ楽曲「Social Path(feat. LiSA)」や米ビルボード4作連続1位を記録した楽曲「LALALALA」を披露し、メンバーの覇気を感じさせる激しいパフォーマンスで会場を圧倒。MCでは、リーダーのバンチャンがマイクを使わず、地声で「STAYありがとう! また来ます!」と感謝を心から伝えた。

アンコールでは「BLIND SPOT」「MIROH」、メンバーからのサプライズで行われたダブルアンコールで最後に「Haven」をパフォーマンスし、全15曲、3時間半に及ぶファンイベントを締めくくった。Stray Kidsは今回のファンイベント全4公演で計16万人以上を動員し、日本中を熱狂させた。

なお、Stray Kidsは、5月10日に、チャーリー・プースとのコラボ曲「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」を配信リリースする。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■SET LIST ※4月28日

1. Butterflies

2. Novel

3. ITEM

<カラオケコーナー>

水平線(Seungmin)

GLAMOROUS SKY(HAN)

レオ(Lee Know)

香水(Changbin)

4. There

5. WHY?

6. MEGAVERSE

7. Hall of Fame

8. GET LIT

9. Social Path(feat. LiSA)

10. Booster

11. LALALALA

12. BLIND SPOT

13. FAM

14. MIROH

15. Haven

リリース情報

2024.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WHY?」

2024.05.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)」

『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』特設ページ

https://www.straykidsjapan.com/skz_toy_world/

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com