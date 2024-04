TVアニメ『名探偵コナン』の歴代主題歌を担当したアーティストによる合同イベントが、4月29日にイオンモール川口で行われた。ゴールデンウィークを中心に開催中の同イベントには江戸川コナンも登場。大人も子供も歓喜したイベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。全国9ヵ所のイオンモールで開催中の<合同イベント2024>には、「少しづつ 少しづつ」「空っぽの心」で主題歌を務めたSARD UNDERGROUND、「Sissy Sky」「Reboot」で主題歌を務めた宮川愛李、「JUST BELIEVE YOU」「星合」「プレイメーカー」で主題歌を務めたall at once、「クウフク」で主題歌を務めた今夜、あの街からといった4組が参加。4組それぞれが担当した『名探偵コナン』主題歌のサブスク総再生数は合計で3000万回にのぼる。

■<TVアニメ『名探偵コナン』主題歌担当アーティスト合同イベント2024>



【埼玉】4月20日(土) イオンモール春日部 1階 藤の広場出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at onceゲスト:今夜、あの街から【香川】4月27日(土) イオンモール綾川 1F グリーンコート出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at once【福岡】4月28日(日) イオンモール福岡 1F ウエストコート出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at once【埼玉】4月29日(月/祝) イオンモール川口 1F センターコート出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at onceゲスト:今夜、あの街から【和歌山】5月03日(金/祝) イオンモール和歌山 ふじとパーク 水のひろば(屋外)出演:宮川愛李 / all at once / 今夜、あの街から【千葉】5月05日(日) イオンモール千葉ニュータウン コスモス広場(屋外)出演:SARD UNDERGROUND / all at once / 今夜、あの街から【東京】5月06日(月/祝) イオンモールむさし村山 たいかんたいけん屋外ひろば(屋外)出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at onceゲスト:今夜、あの街から【長野】5月11日(土) イオンモール松本 晴庭1F きらめきコート出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at onceゲスト:今夜、あの街から【愛知】6月02日(日) イオンモール大高1F グリーンコート出演:SARD UNDERGROUND / 宮川愛李 / all at onceゲスト:今夜、あの街から※観覧無料