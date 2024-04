【EVO Japan 2024 presented by ROHTO】会期:4月27日~4月29日会場:有明 GYM-EX(ジメックス)

格闘ゲームの大型大会「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」の「ストリートファイター6」部門において、MenaRD選手が優勝した。

本部門の決勝大会に勝ち進んでいたのは、アメリカ・Lexx選手とドミニカ・MenaRD選手、中国・Vxbao選手、日本のりゅうきち選手、もけ選手、翔選手の6名。そして、ルーザーズから泳ぎきったJP使いの翔選手と、ルーク/ブランカ使いのMenaRD選手が決勝戦へ。結果はMenaRD選手のブランカによる強烈な攻めで3-0での優勝となった。

