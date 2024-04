ENHYPEN、スペシャルアルバム「MEMORABILIA」プロモーションカレンダーを公開

ENHYPENが来月13日のスペシャルアルバム「MEMORABILIA」の発売を控え、異色のプロモーションに乗り出す。彼らは本日(29日)、「DARK MOON」の公式アカウントに「MEMORABILIA」のプロモーションカレンダーを掲載した。クラシックな雰囲気を醸し出す懐中時計には、各日程がぎっしりと書かれている。これによると、ENHYPENは4月30日にトラックリストを公開した後、5月2日にアルバムプレビューを披露する。その後、同月4〜11日にコンセプトフォトが順次ベールを脱ぎ、アルバム発売前日である12日にタイトル曲のミュージックビデオ予告映像が公開される。

コンセプトフォトを通じて、ビジュアルを先に公開してきたENHYPENのこれまでのプロモーション方式とは違い、トラックリストとアルバムプレビューを先に掲載する流れが新鮮だ。これに先立って、ウェブ漫画「ヴァンフィールドの子どもたち by DARK MOON」に登場する「Vesselsoft」という企業を活用したティザーもファンの大きな反響を呼んだ。先月26日と28日、それぞれ「Vesselsoft」のARSサービスとウェブページが公開されたが、ENHYPENはこれを通じてアルバム発売日とアルバム名を推測できるようにした。「MEMORABILIA」は、ENHYPENと「DARK MOON」シリーズを貫くテーマである「運命的な愛」や「ヴァンパイアとしての悩み」などを音楽で表現したアルバムだ。「黒の月:月の祭壇」のOST(挿入歌)「One In Billion」と「CRIMINAL LOVE」に続き、ENHYPENは今回のアルバムでどのような作品を届けるのか、ENGENE(ENHYPENのファン)と「DARK MOON」シリーズ読者の期待が高まっている。ENHYPENは、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS' IN U.S.」を開催中だ。29日には、Tacoma Domeで現地ファンに会う。