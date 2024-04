EVO Japan 2024「TEKKEN 8」を制したTHY | chikurin選手

国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」(以下、EVO Japan)が、2024年4月27日から29日までの3日間、東京・有明GYM-EXで開催している。最終日となる本日(29日)は「GUILTY GEAR -STRIVE-」「TEKKEN 8」「ストリートファイター6」の3タイトルでFINALSが実施され、上位6プレイヤーがトーナメントを争った「TEKKEN 8」FINALSを、見事日本のTHY | chikurin選手が勝ち抜き優勝を果たした。

EVO Japan 2024「TEKKEN 8」Grand Finalの様子

「TEKKEN 8」

EVO Japan 2024「TEKKEN 8」TOP6

顔をほころばせるchikurin選手

大会合計賞金額1400万円!賞金獲得者は各タイトル6名

■「TEKKEN 8」FINALS 順位優勝:THY | chikurin2位:DRX | LowHigh3位:DRX | CHANEL4位:Mangja5位タイ:魚群 | double5位タイ:DRX | Infested■優勝直後のchikurin選手インタビューDRX | LowHigh選手と再戦かつ連戦というカードになったGrand Finalを制し、見事優勝に輝いたchikurin選手。「大会に出る前はずっと不安だったんです」と話しながらも「ちゃんと練習してきたことが試合で出せて優勝できて本当にうれしいです」と顔をほころばせた。近年のEVO Japanでは上位に残れない大会が続いていたというchikurin選手。「EVO Japanは自分の中では大きい大会で、国際大会の中では優勝したら世界一に近い大会なのかなと思っています」と、本大会の存在の大きさを明かす。また、今大会では競技タイトルが「鉄拳7」から「TEKKEN 8」に移り、登場キャラクターの変更で鉄拳7の頃はほとんど使ったことのなかったリリをメインに選んだchikurin選手。「カウンターの強い技が好きなんですけど、リリはカウンターと横移動といった機動力が強く、やれることがいっぱいあって面白いです」と選択の理由を話す。キャラ以外にも変化が多かった中で、「今までの鉄拳はアーケードからのスタートでしたが、『TEKKEN 8』は家庭用ですぐ触れるということと、デバイスもアケコンからパッドに変えたりもして。ゲーム自体が面白いのはあるんですけど、そういうの新しいところも面白くて毎日練習も楽しんでできました」と、変わらぬ鉄拳愛をのぞかせた。表彰式では「TEKKEN 8」の面白さをアピールしていたchikurin選手。最後にchikurin選手が考える「TEKKEN 8」の魅力を訊かれると「3Dなので奥行きがありますし、キャラクター一人ひとりのモーションがちゃんととられているから動きもすごい。ゲーム性としては、今回新要素のヒートシステムで攻めが強くなっていますので、今までみたいに『守って守って』という感じじゃないんです。(前作と見た目は似ていても)ゲーム性はかなり変わっいて、攻めることのできるゲームになっています」と最後まで“鉄拳愛”全開のインタビューだった。■格闘ゲームのもう一つの世界大会「EVO Japan」「EVO Japan」は、毎年ラスベガスで開催される世界最大の格闘ゲーム大会「EVO」の理念を受け継いで日本で開催されるもう一つの世界大会。「EVO Japan 2024」では、下記7作品をメインタイトルに選出。各タイトルごとに優勝賞金は100万円、賞金総額は1400万円となっている。<メインタイトル>・「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」・「GUILTY GEAR -STRIVE-」・「THE KING OF FIGHTERS XV」・「ストリートファイターIII 3rd STRIKE -Fight for the Future-」・「ストリートファイター6」・「TEKKEN 8」・「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」(C)EVO Japan 2024