花冷え。、新曲「GIRL′S TALK」を発表
花冷え。の新曲「GIRL'S TALK」が5月10日（金）に配信リリースとなる。
「GIRL'S TALK」は、数多くの海外公演を経て進化し続ける花冷え。流クロスオーバーを感じさせる楽曲で、タイトルの通り“GIRL'S TALK”をテーマに、シャウトとラップを自在に使い分けるユキナとマツリのクリーンヴォーカルが際立つ、新感覚ミクスチャーロックだとか。
新曲「GIRL'S TALK」のリリース情報は、毎週日曜24：00より放送中のFM NACK5レギュラーラジオ「花冷え。の今夜もお先に失礼します。」で解禁となったものだが、次週5月5日の放送で初オンエアされることもアナウンスされた。
配信シングル「GIRL'S TALK」
2024年5月10日（金）リリース
花冷え。作品配信シングル「O・TA・KUラブリー伝説」
配信中 https://hanabie.lnk.to/OTAKU
シングル「Believer -cover」
配信中 https://hanabie.lnk.to/Believer
メジャーデビューアルバム『来世は偉人！』
初回生産限定盤 \4,400（tax in）
通常盤 \3,000（tax in）
CD SHOP：https://hanabie.lnk.to/raisewaijin_limited
DL&STREAMING：https://hanabie.lnk.to/reborn_superstar
花冷え。ライブ＜花冷え。JAPAN 2MAN TOUR2024〜はじめてのラブリー伝説〜＞
5月1日（水）福岡DRUM Be-1 ※2月17日（土）の振替公演
開場18：00/開演18：30
w/ヒステリックパニック
5月2日（木）鹿児島SR-HALL ※2月18日（日）の振替公演
開場 18：00/開演 18：30
w/ヒステリックパニック
＜ROOMIC FES＞
5月5日（日）Zepp Nagoya
＜花冷え。pre.「春の大解放祭 2024」＞
5月12日（日）恵比寿LIQUIDROOM
開場 16：30 / 開演 17：30
出演：花冷え。／夕闇に誘いし漆黒の天使達／椎名ひかり／View From The Soyuz
＜TRUST RECORDS presents.PUNK IN SUMMER 2024＞
8月30日（金）名古屋Diamond Hall / SPADE BOX / Shangri-la / Live&Lounge Vio
＜カナダ・アメリカ ヘッドライナーツアー 5/17〜5/31＞
5月17日（金）New Haven CT -Toad's Place
5月18日（土）Montreal QC -Le Studio TD
5月19日（日）Toronto ON -The Opera House
5月21日（火）Minneapolis MN -Varsity Theater
5月23日（木）Winnipeg MB -The Park Theatre & Café
5月25日（土）Saskatoon SK -Coors Event Center
5月26日（日）Edmonton AB -Midway Music Hall
5月27日（月）Calgary AB -The Palace Theatre
5月29日（水）Seattle WA -The Crocodile
5月30日（木）Portland OR -Crystal Ballroom
5月31日（金）Sacramento CA -Ace of Spades
＜EUツアー 6/6〜7/6＞
6月6日（木）MYSTIC FESTIVAL ＠ポーランド
6月8日（土）ROCK IM PARK ＠ドイツ
6月9日（日）ROCK AM RING ＠ドイツ
6月12日（水）Rock For People ＠チェコ
6月13日（木）Nova Rock Festival ＠オーストリア
6月13日（木）〜15日（土）GREENFIELD FESTIVAL ＠スイス
6月14日（金）Download Festival ＠イギリス
6月18日（火）Bologna IT "BOnsai Garden" @イタリア ※ヘッドライナー
6月19日（水）Paris FR "Alhambra" @フランス ※ヘッドライナー
6月20日（木）GRASPOP METAL MEETING ＠ベルギー
6月21日（金）〜23日（日）FULL FORCE ＠ドイツ
6月25日（火）Lisbon PT "LAV - Lisboa ao Vivo" @ポルトガル ※ヘッドライナー
6月26日（水）Resurrection Fest Estrella Galicia ＠スペイン
6月28日（金）Jera On Air ＠オランダ
6月29日（土）Provinssi @フィンランド
7月1日（月）Stockholm SE "Kollektivet Livet" @スウェーデン ※ヘッドライナー
7月2日（火）Oslo NO "Cosmopolite" @ノルウェー ※ヘッドライナー
7月3日（水）Copenhagen DK "Pumpehuset" @デンマーク ※ヘッドライナー
7月4日（木）Hamburg DE "Markthalle" @ドイツ ※ヘッドライナー
7月5日（金）〜6日（土）PLANE'R FEST＠フランス
＜Lollapalooza＞
8月4日（日）Lollapalooza 2024 Chicago
◆花冷え。オフィシャルサイト