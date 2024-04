花冷え。の新曲「GIRL'S TALK」が5月10日(金)に配信リリースとなる。「GIRL'S TALK」は、数多くの海外公演を経て進化し続ける花冷え。流クロスオーバーを感じさせる楽曲で、タイトルの通り“GIRL'S TALK”をテーマに、シャウトとラップを自在に使い分けるユキナとマツリのクリーンヴォーカルが際立つ、新感覚ミクスチャーロックだとか。新曲「GIRL'S TALK」のリリース情報は、毎週日曜24:00より放送中のFM NACK5レギュラーラジオ「花冷え。の今夜もお先に失礼します。」で解禁となったものだが、次週5月5日の放送で初オンエアされることもアナウンスされた。

花冷え。ライブ

<花冷え。JAPAN 2MAN TOUR2024〜はじめてのラブリー伝説〜>5月1日(水)福岡DRUM Be-1 ※2月17日(土)の振替公演開場18:00/開演18:30w/ヒステリックパニック5月2日(木)鹿児島SR-HALL ※2月18日(日)の振替公演開場 18:00/開演 18:30w/ヒステリックパニック<ROOMIC FES>5月5日(日)Zepp Nagoya<花冷え。pre.「春の大解放祭 2024」>5月12日(日)恵比寿LIQUIDROOM開場 16:30 / 開演 17:30出演:花冷え。/夕闇に誘いし漆黒の天使達/椎名ひかり/View From The Soyuz<TRUST RECORDS presents.PUNK IN SUMMER 2024>8月30日(金)名古屋Diamond Hall / SPADE BOX / Shangri-la / Live&Lounge Vio<カナダ・アメリカ ヘッドライナーツアー 5/17〜5/31>5月17日(金)New Haven CT -Toad's Place5月18日(土)Montreal QC -Le Studio TD5月19日(日)Toronto ON -The Opera House5月21日(火)Minneapolis MN -Varsity Theater5月23日(木)Winnipeg MB -The Park Theatre & Café5月25日(土)Saskatoon SK -Coors Event Center5月26日(日)Edmonton AB -Midway Music Hall5月27日(月)Calgary AB -The Palace Theatre5月29日(水)Seattle WA -The Crocodile5月30日(木)Portland OR -Crystal Ballroom5月31日(金)Sacramento CA -Ace of Spades<EUツアー 6/6〜7/6>6月6日(木)MYSTIC FESTIVAL @ポーランド6月8日(土)ROCK IM PARK @ドイツ6月9日(日)ROCK AM RING @ドイツ6月12日(水)Rock For People @チェコ6月13日(木)Nova Rock Festival @オーストリア6月13日(木)〜15日(土)GREENFIELD FESTIVAL @スイス6月14日(金)Download Festival @イギリス6月18日(火)Bologna IT "BOnsai Garden" @イタリア ※ヘッドライナー6月19日(水)Paris FR "Alhambra" @フランス ※ヘッドライナー6月20日(木)GRASPOP METAL MEETING @ベルギー6月21日(金)〜23日(日)FULL FORCE @ドイツ6月25日(火)Lisbon PT "LAV - Lisboa ao Vivo" @ポルトガル ※ヘッドライナー6月26日(水)Resurrection Fest Estrella Galicia @スペイン6月28日(金)Jera On Air @オランダ6月29日(土)Provinssi @フィンランド7月1日(月)Stockholm SE "Kollektivet Livet" @スウェーデン ※ヘッドライナー7月2日(火)Oslo NO "Cosmopolite" @ノルウェー ※ヘッドライナー7月3日(水)Copenhagen DK "Pumpehuset" @デンマーク ※ヘッドライナー7月4日(木)Hamburg DE "Markthalle" @ドイツ ※ヘッドライナー7月5日(金)〜6日(土)PLANE'R FEST@フランス<Lollapalooza>8月4日(日)Lollapalooza 2024 Chicago