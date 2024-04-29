竜里河大橋開通、利便性向上に大きく貢献 中国貴州省
26日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
【新華社貴陽4月29日】中国貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州竜里県に位置する竜里河大橋が26日、開通した。同橋は全長1260メートルで、交通インフラ大手、中国交通建設傘下の中交第二公路工程局が建設を請け負った。
主橋と塔柱にガラスの桟道やパノラマエレベーターなど観光用設備も設けており、観光業の発展と山あいに住む人々の移動に大きく貢献することが期待される。（記者/楊文斌）
27日、雲に包まれた竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、雲に包まれた竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
26日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、竜里河大橋を撮影するサイクリング愛好家。（貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
26日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
26日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、貴州省の竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）
27日、雲に包まれた竜里河大橋。（小型無人機から、貴陽＝新華社記者/楊文斌）