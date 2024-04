◆エスクプス「MAMA」大賞受賞時を回顧

【モデルプレス=2024/04/29】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が29日、韓国・ソウルにて開催されたSEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」発売記念グローバル記者会見に出席。S.COUPS(エスクプス)がベストな瞬間やチームワークの秘訣を明かした。9年間の活動の中でのベストシーンを問われたS.COUPSは「『MAMA』で大賞を受賞した時です。その時が1番ベストな瞬間でした」と、K-POP授賞式「2023 MAMA AWARDS」にて、大賞に値する「SAMSUNG Galaxy Album of the Year」を受賞したことを挙げた。

◆SEVENTEEN、13人のチームワークの秘訣は?

◆SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」

また「2019年、2018年頃に『僕たちは大賞を受賞する日が来るのか』とメンバーと話し合った時がありました。先輩も後輩もたくさんいらっしゃる中で歌手活動が終わるまでに、大賞を受賞することができるのかと話し合いましたが、その時は僕にとって仕事をしていて大変な時でした」と受賞前の大変な時期を回顧。「それを克服できたのが『MAMA』の大賞の時だったのでそれがベストな瞬間です」と自信あふれる姿で答えていた。さらに、HOSHI(ホシ)は大変だった時期を聞かれ「コロナの時、映画やドラマのように時代が変わって、それが続いて、オンラインでしかファンの皆さんに会えなくて、コンサートもオンラインでしかできない時代が来たらどうしようと思って」とコロナ禍での活動を挙げ「CARATの皆さんと会えなくて、呼吸を分かち合うこともできなくて、皆さんの声を直接聞けなくて大変でした」と悲しみを振り返った。また、9年間メンバーが誰1人欠けずに活動してきたことについて、チームワークの秘訣を聞かれると、S.COUPSが「新しい秘訣があるじゃないですか」とメンバーに呼びかけ「1ヶ月に1回は定期的に集まっています。何より会話が重要だと思っています。会話が足りなかった時期もあったので、その時コミュニケーションができなくて大変だった時期がありました」と秘訣を明かした。また、この話し合いを設けたことで「コミュニケーションを取りながらチームワークも強くなりましたし、メンバーの話も聞いてメンバーを理解する力も深くなりました」と絆を深めることに繋がったという。HOSHI(ホシ)も「いいメンバーに出会えたと思って、一生の友達に出会ったと思うときがあります」と同意していた。さらに、SEUNGKWAN(スングァン)は「いつも仲が良くてかっこいいという感じではなくて、喧嘩をする時もありますし、会話というのも良い会話ばかりではなくて僕たちの不満も話してみたり」と話し合いでは不満も打ち明ける時もあるといい「僕たちにとってはずっと僕たちの仲を深く繋げてくれたのだと思います」と振り返っていた。同日18時にリリースされるSEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」は、SEVENTEENのシグネチャーサウンドである「SEVENTEEN RIGHT HERE」を活用したアルバム名で、SEVENTEENの過去、現在、未来を表現する全ての作品の集大成となっていると同時に、「13(メンバー)+3(ユニット)+1(1つのチーム、CARAT)=17(SEVENTEEN)」の数式のようにSEVENTEENを完成させるすべての人が一同に介して、これまでの9年の時間を記念する。同作を通じて、SEVENTEENとCARATは「TEAM SVT」の名で1つになり、常にお互いのそばにいることを約束し、作り出す幸せな世界を夢見て、共有するための出会いの場を繰り広げる。タイトル曲「MAESTRO」、VOCAL TEAMのユニット曲「Cheers to youth」、PERFORMANCE TEAMのユニット曲「Spell」、HIPHOP TEAMのユニット曲「LALALI」の新曲4曲に加え、SEVENTEENの歴代アルバムタイトル曲20曲と日本版アルバムのリード曲を韓国語に翻訳した8曲が載せられる。(※デビュー曲「Adore U」(Inst.)はデジタル配信のみ)「MAESTRO」には「多様な僕たちが集まって、僕たちの世界を指揮して、流れを主導する最高になろう」という意味が込められ、これまで発表した楽曲の音楽ソースを新曲に活用しながら、「MAESTRO」だけの新しいスタイルを創造した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】