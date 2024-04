ジュエリーブランド「ケイウノ」は、5月3日(金・祝)から、タレントの中川翔子描き下ろしアートを使用した「RAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA(ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子)」の新作ブローチを、「『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』ケイウノポップアップストア」などで発売する。

■初披露はポップアップストアで今回登場するのは、中川翔子が独自の芸術的センスで描き下ろした『ラプンツェル』のアートを用いた新作ブローチ。イエローゴールドで形つくられたハートをベースに、ルビーやオレンジサファイア、伝統技法の七宝でラプンツェルの世界観を表現しており、中川翔子の心にあふれる魔法によって、新しい世界に夢を描き明るく探求心いっぱいのコレクションとなっている。なお商品の初披露は、5月3日(金・祝)から開催される「『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』ケイウノポップアップストア」で実施。また対象期間中、中川翔子の宛名入り直筆サインをプレゼントするキャンペーンも開催され、ディズニー&中川翔子のファンは必見のアイテムとなっている。【「RAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」概要】発売日:5月3日(金・祝)〜 ※販売期間は店舗により異なる販売場所:「『Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店』ケイウノポップアップストア」、「Hankyu ONLINE STORE」、「ケイウノオンラインショッピング」