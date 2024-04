大谷翔平の試合で始球式務めた“いじめ疑惑”チョン・ジョンソ、“学歴詐称疑惑”のハン・ソヒが共演へ

人気女優ハン・ソヒとチョン・ジョンソの共演が決定した。

【写真】大谷も目撃!チョン・ジョンソの“レギンス始球式”

新ドラマ『プロジェクトY』(仮題)制作陣は4月29日、「ハン・ソヒとチョン・ジョンソのキャスティングが確定した」と明らかにした。

ソウル・江南(カンナム)が舞台の『プロジェクトY』は、80億ウォン(約9億円)の金塊奪取を試みる、同い年の2人の欲望を描いたノワール作品。制作は、映画『パク・ファヨン』『大人たちは知らない』(ともに原題)などを手がけたイ・ファン監督、Netflixシリーズ『地獄』『D.P. -脱走兵追跡官-』『寄生獣 -ザ・グレイ-』などを製作したクライマックススタジオだ。今年下半期のクランクインを目標にしているという。

(写真提供=PANCINEMA株式会社)チョン・ジョンソ

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

なお、ハン・ソヒは3月に俳優リュ・ジュンヨルとの交際を発表するも、2週間でスピード破局したことで話題に。また最近は、フランスの大学の合格を詐称した疑惑が持たれている。

一方のチョン・ジョンソは、3月17日にソウルで行われたロサンゼルス・ドジャース対キウム・ヒーローズの一戦で始球式を務め、日本でも大きな注目を集めた。その後、学生時代にいじめに加担していたという趣旨の暴露文が登場し、物議を醸した。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

◇チョン・ジョンソ プロフィール

1994年7月5日生まれ。幼いころからカナダと韓国を行き来し、カナダで中学校を卒業し高校の途中で韓国に帰国した。演技のスクールに通いながら、事務所を見つけた。事務所との契約から3日後に『バーニング 劇場版』の主演に抜擢され、華々しいデビューを飾る。その後、Netflix映画『ザ・コール』でヨンスク役を演じ、新人らしくない演技力で話題となり、Netflix『ペーパー・ハウス・コリア:統一通貨を奪え』でトーキョー役を演じて、知名度を上げた。