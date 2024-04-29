23歳の中野寛太が初の日本一 決勝では東京五輪100キロ超級代表の原沢久喜を判定で破る【柔道全日本選手権】
◆柔道 全日本選手権（29日、日本武道館）
体重無差別で日本一を争う大会で、23歳の中野寛太（旭化成）が初優勝を飾った。決勝では東京五輪男子100キロ超級代表の原沢久喜（長府工産）を判定で破った。
昨年大会を制して、今回は史上単独3位となる5度目の頂点を狙った王子谷剛志（旭化成）は準決勝で中野に屈した。
昨年大会で準優勝に輝いた2016年リオデジャネイロ五輪の男子100キロ級銅メダルの羽賀龍之介（旭化成）＝宮崎県延岡市出身＝は3回戦で敗れた。世界選手権3大会連続出場の実績を持ち、パリ五輪の男子100キロ級日本代表選考で一時は1番手だった実力者の飯田健太郎（旭化成）は初戦で姿を消した。
今大会は男子100キロ超級の斉藤立（JESグループ）らパリ五輪代表内定者、5月のアビダビで開催される世界選手権の代表は出場しない。2017年に取りやめた旗判定が復活したほか延長戦は廃止された。試合時間は4分から5分に、決勝は8分に延びた。
【次ページ】過去10大会の優勝者
柔道全日本選手権・過去10大会
年度 選手名
平成26 王子谷剛志
平成27 原沢 久喜
平成28 王子谷剛志
平成29 王子谷剛志
平成30 原沢 久喜
平成31 ウルフ・アロン
令和2 羽賀龍之介
令和3 太田 彪雅
令和4 斉藤 立
令和5 王子谷剛志