準決勝で王子谷（左）に1本勝ちした中野（撮影・冨永豊）

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　◆柔道　全日本選手権（29日、日本武道館）

　体重無差別で日本一を争う大会で、23歳の中野寛太（旭化成）が初優勝を飾った。決勝では東京五輪男子100キロ超級代表の原沢久喜（長府工産）を判定で破った。

　昨年大会を制して、今回は史上単独3位となる5度目の頂点を狙った王子谷剛志（旭化成）は準決勝で中野に屈した。

　昨年大会で準優勝に輝いた2016年リオデジャネイロ五輪の男子100キロ級銅メダルの羽賀龍之介（旭化成）＝宮崎県延岡市出身＝は3回戦で敗れた。世界選手権3大会連続出場の実績を持ち、パリ五輪の男子100キロ級日本代表選考で一時は1番手だった実力者の飯田健太郎（旭化成）は初戦で姿を消した。

　今大会は男子100キロ超級の斉藤立（JESグループ）らパリ五輪代表内定者、5月のアビダビで開催される世界選手権の代表は出場しない。2017年に取りやめた旗判定が復活したほか延長戦は廃止された。試合時間は4分から5分に、決勝は8分に延びた。

【次ページ】過去10大会の優勝者

柔道全日本選手権・過去10大会

　年度　　　選手名　

平成26　王子谷剛志

平成27　原沢　久喜

平成28　王子谷剛志

平成29　王子谷剛志

平成30　原沢　久喜

平成31　ウルフ・アロン

令和2　　羽賀龍之介

令和3　　太田　彪雅

令和4　　斉藤　　立

令和5　　王子谷剛志