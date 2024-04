韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが6・7日に大阪・京セラドーム大阪、27・28日に埼玉・ベルーナドームにて、日本では初となるオフラインファンイベント『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』を開催。4公演で約16万人を動員した。埼玉公演の2日間で約7万人を動員。また全国約400館の映画館でライブ・ビューイングが行われ、2日間で約4万5000人が鑑賞。さらに28日の最終公演ではオンラインライブも行われ、1万人以上が視聴した。

『SKZ TOY WORLD』のタイトルどおり、ガチャやおもちゃ箱が散りばめられたステージセットが組まれ、メンバーは巨大なすべり台を滑りながら登場。それぞれの個性や魅力が伝わるゲームコーナーやトークコーナーでSTAY(Stray Kidsファン)と交流し、「Butterflies」、「Novel」を披露。ゲームコーナーでは、「叩いて被ってじゃんけんぽん」や「旗揚げゲーム」、メンバーが自らの足で漕いで進める「レールバイク」のコーナーを展開。またカラオケコーナーでは、スンミンがback numberの「水平線」を、ハンが中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」などのカバーを披露。12日に配信したフジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』(毎週木曜 後10:00)の主題歌「WHY?」もパフォーマンスし、会場を湧かせた。後半のライブパートに突入すると、これまでとは一変し「MEGAVERSE」、「Hall of Fame」を披露。続けて、LiSAとのコラボ楽曲「Social Path (feat. LiSA)」や、米ビルボード4作連続1位を記録した楽曲「LALALALA」を披露し、メンバーの覇気を感じる激しいパフォーマンスで会場を圧倒した。MCでは、リーダーのバンチャンがマイクを使わず、地声で「STAYありがとう!また来ます!」と感謝を心から伝えた。アンコールでは「BLIND SPOT」、「MIROH」を、メンバーからのサプライズで行われたダブルアンコールで最後に「Haven」をパフォーマンスし、全15曲、3時間半に及ぶファンイベントを締めくくった。【セットリスト】M1. ButterfliesM2. NovelM3. ITEMカラオケコーナー水平線 (Seungmin)GLAMOROUS SKY (HAN)レオ (Lee Know)香水 (Changbin)M4. ThereM5. WHY?M6. MEGAVERSEM7. Hall of FameM8. GET LITM9. Social Path (feat. LiSA)M10. BoosterM11. LALALALAM12. BLIND SPOTM13. FAMM14. MIROHM15. Haven