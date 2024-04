BTSのSUGA、映画「Agust D TOUR ‘D-DAY′ THE MOVIE」応援上映会が名古屋・大阪でも開催決定！

映画「SUGA | Agust D TOUR D-DAY' THE MOVIE」が2024年4月26日(金)に全国公開された。4月27日(土)新宿バルト9にて開催した国内映画館初の「ARMY BOMBライト連動応援上映会(歓声あり)」が満員御礼を記録し、大好評だったことを受け、新宿バルト9での追加上映と名古屋、大阪での開催が決定した。「ARMY BOMBライト連動応援上映会」は、5月3日(金・祝)新宿バルト9(東京)での追加上映に加えて、新たに5月4日(土・祝)ミッドランドスクエア シネマ(愛知)、5月5日(日・祝)T・ジョイ梅田(大阪)にて開催される。追加上映のチケットは各劇場の公式ホームページにて5月1日(水)0時より発売が開始される。

今回の応援上映会は歓声ありの応援上映として、ARMY BOMB以外もうちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込みと点灯が可能。全世界を魅了した感動のステージを迫力満点の映画館で、ARMYと一緒にライブ会場さながらの熱気で応援できる。また、週替わり入場者特典の第2弾と第3弾も決定。第2弾入場者特典は、日本限定ビジュアルが含まれた「ステッカーシート(A5サイズ)」、第3弾入場者特典は、スペシャルポスタービジュアルと最終公演のセットリストがデザインされた「セットリストカード(A6サイズ)」となっている。ライブ会場でしか味わえなかったあの一体感を映画館の巨大スクリーンで楽しんでみてはいかがだろうか。

■上映会情報

「SUGA | Agust D TOUR D-DAY' THE MOVIE」ARMY BOMBライト連動応援上映会(歓声あり)

【上映日時・上映劇場】

・2024年5月3日(金・祝)新宿バルト9/17:20の回、19:25の回

・2024年5月4日(土・祝)ミッドランドスクエア シネマ/17:00の回、19:00の回

・2024年5月5日(日・祝)T・ジョイ梅田/17:20の回、19:25の回



<ARMY BOMB連動ガイド>

1.ARMY BOMBは各自ご持参ください。

2.単4(アルカリ式AAA)乾電池を3個ARMY BOMBに入れてください。乾電池は3個とも同じブランド&未使用のもののご使用をおすすめします。

3.本編が始まったら、スクリーン内でARMY BOMBのスライドボタンを上に上げ、「ON」モードにしてください。準備完了です!

※上記手順以外、別途ARMY BOMBのペアリングは不要です。



<鑑賞ルール>

・ARMY BOMBをお持ちの方は劇場内でペンライトと連動いたします。

・ARMY BOMB以外もうちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯OK

・曲に合わせた歓声、声出し、手拍子、拍手、振り付けOK

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛び跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

※ARMY BOMB応援上映会以外の通常上映回ではペンライトなどの応援グッズのお持ち込みはご遠慮下さい。



【料金】

当日券:2,600円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。

※購入方法は劇場により異なりますので劇場公式ホームページをご確認ください。



【入場者特典】

・第2弾:ステッカーシート(A5サイズ)

配布期間:5月3日(金・祝)〜5月9日(木)



・第3弾:セットリストカード(A6サイズ)

配布期間:配布期間:5月10日(金)〜5月16日(木)



※ご入場お一人様につき1枚のお渡しになります。

※数量限定。無くなり次第終了

※一部劇場を除く

※通常上映、IMAX®上映、共通のプレゼントとなります。



■作品概要

「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」

絶賛公開中



上映時間:84分

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



■関連リンク

「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY' THE MOVIE」公式サイト