【KYダービー枠順】テーオーパスワードは10番枠、フォーエバーヤングは11番枠
現地時間4日(土)にアメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー(3歳・米G1・ダ2000m)の枠順が確定した。
日本から参戦するテーオーパスワードは10番、フォーエバーヤングは11番に決まった。なお、馬番・ゲート番は同一。出走可能頭数は最大20頭で、日本時間の3日(金)22時ちょうどの補欠馬繰り上がり期限までに出走取消馬が出た場合、21番から22番の馬が繰り上がることがある。枠順・騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1 ドーノック/Dornoch
牡3、米・D.ガーガン厩舎、L.サエス騎手
2 シエラレオーネ/Sierra Leone
牡3、米・C.ブラウン厩舎、T.ガファリオン騎手
3 ミスティックダン/Mystik Dan
牡3、米・K.マクピーク厩舎、B.ヘルナンデスJr.騎手
4 キャッチングフリーダム/Catching Freedom
牡3、米・B.コックス厩舎、F.プラ騎手
5 カタリティック/Catalytic
牡3、米・S.ジョセフJr.厩舎、J.オルティス騎手
6 ジャストスティール/Just Steel
牡3、米・D.ルーカス厩舎、K.アスムッセン騎手
7 オナーマリー/Honor Marie
牡3、米・D.ベックマン厩舎、B.カーティス騎手
8 ジャストアタッチ/Just a Touch
牡3、米・B.コックス厩舎、F.ジェルー騎手
9 エンシーノ/Encino
牡3、米・B.コックス厩舎、A.コンセプシオン騎手
10 テーオーパスワード/T O Password
牡3、日・高柳大輔厩舎、木村和士騎手
11 フォーエバーヤング/Forever Young
牡3、日・矢作芳人厩舎、坂井瑠星騎手
12 トラックファントム/Track Phantom
牡3、米・S.アスムッセン厩舎、J.ロザリオ騎手
13 ウエストサラトガ/West Saratoga
牡3、米・L.デメリット厩舎、J.カスタノン騎手
14 エンドレスリー/Endlessly
牡3、米・M.マッカーシー厩舎、U.リスポリ騎手
15 ドメスティックプロダクト/Domestic Product
牡3、米・C.ブラウン厩舎、I.オルティスJr.騎手
16 グランドモーザファースト/Grand Mo the First
牡3、米・V.バルボザJr.厩舎、E.ハラミーヨ騎手
17 フィアースネス/Fierceness
牡3、米・T.プレッチャー厩舎、J.ヴェラスケス騎手
18 ストロングホールド/Stronghold
牡3、米・P.ダマート厩舎、A.フレス騎手
19 レジリエンス/Resilience
牡3、米・W.モット厩舎、J.アルバラード騎手
20 ソサエティマン/Society Man
セ3、米・D.ガーガン厩舎、L.デットーリ騎手
21 エピックライド/Epic Ride
牡3、米・J.エニス厩舎、A.ベスキッツァ騎手
22 ムガトゥ/Mugatu
牡3、米・J.エングラー厩舎、J.タラモ騎手