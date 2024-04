【PHOTO】SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」発売記念グローバル記者懇談会に出席

29日午後、SEVENTEENがソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区汝矣島洞(ヨイドドン)コンラッド・ソウルホテルのグランドボールルームにて開催された、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の発売記念グローバル記者懇談会に出席した。ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」には、新曲4曲のほか、SEVENTEENの歴代の韓国アルバムのタイトル曲20曲と、日本アルバムのタイトル曲の韓国語バージョン8曲が収録される。タイトル曲は「MAESTRO」だ。