サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園で収穫期を迎えたサクランボ。（重慶＝新華社記者/王全超）

【新華社重慶4月29日】中国重慶市璧山区七塘鎮にある2千ムー（約1.3平方キロ）余りのサクランボ畑が最近、相次いで収穫期に入っている。50年以上のサクランボ栽培の歴史がある同鎮はここ数年、農業と観光の融合を積極的に推進し、農村振興の一助としている。

サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園でサクランボの収穫体験をする観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）

サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園でサクランボを収穫する村民。（重慶＝新華社記者/王全超）

サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園でサクランボを収穫する村民。（重慶＝新華社記者/王全超）

サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園でサクランボの収穫体験をする子ども。（重慶＝新華社記者/王全超）

サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園でサクランボの収穫体験をする子ども。（重慶＝新華社記者/王全超）

サクランボの収穫始まる 中国重慶市

21日、重慶市璧山区七塘鎮四合村の雲霧知桜果園でサクランボを収穫する村民。（重慶＝新華社記者/王全超）