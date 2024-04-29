【PHOTO】Stray Kids、日本ファンイベントを終えて韓国に到着

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29日午後、Stray Kidsが日本でのファンイベント「Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"」を終え、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に到着した。

ファンイベントは27日と28日に埼玉・ベルーナドームにて行われた。

※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。

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