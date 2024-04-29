¤¢¤È1¥¢¥¦¥È¡ÄÀ¾Éð¤¬3»î¹çÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¢¼é¸î¿À¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¿©¤é¤¦¡¡2001Ç¯°ÊÍè¤Î¶þ¿«¡¢üâ¶¶¸÷À®¤ÎÎÏÅê¥Õ¥¤
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡ß¡½4À¾Éð¡Ê29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï6Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9²ó¡¢¼é¸î¿À¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤¬ÌøÅÄÍª´ô¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¿©¤é¤¤¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£À¾Éð¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ï2001Ç¯8·î°ÊÍè¡£
¡¡ÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ë3²ó¤Þ¤Ç¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¡£4²ó¡¢À¾Éð¤Î3ÈÖÃæÂ¼¤¬°ì¿¶¤ê¤ÇÅ¸³«¤òÊÑ¤¨¤ë¡£2»à¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤ËÊü¤Ã¤¿º£µ¨3¹æ¤Ïºå¿À¡¢À¾Éð¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÄÊ¥¹¬°ì»á¡Ê77¡Ë¤ÎÎòÂå11°Ì¤Î474ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Î¶¤Î°ÂÂÇ¤ÈÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ë¾è¤¸¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¡£¤³¤ÎÆü1000»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1ÈÖ¶â»Ò¤¬´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ö2¹æÃÆ¡£¤³¤Á¤é¤âÀáÌÜ¤Î°ìÈ¯¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹郄¶¶¸÷¡£½é²ó¤«¤éËè²ó¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤¬150¥¥íÂæÁ°È¾¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡6²ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»°¼ÔËÞÂà¡£¤À¤¬¡¢µå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿7²ó¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£·ª¸¶¤äÃçÅÄ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»àËþÎÝ¡£ÂåÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹¸¤ÏÀõ¤¤ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬Â³¤¯ÌøÅÄ¤Î»°¥´¥í¤òº´Æ£Î¶¤¬°Á÷µå¤·¡¢2ÅÀº¹¤Ë¡£¤³¤³¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È4ÈÖ»³Àî¡£Á´µå¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¼è¤ë¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡8²ó¤ÏÏ¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¾å¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£ÂÇ¼Ô¤ÏÌøÅÄ¡£2µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò±¦Ãæ´Ö¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£