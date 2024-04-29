ÃË»Ò110m¾ã³²¡¢Â¼ÃÝ¤¬V¡¡Î¦¾å¤Î¿¥ÅÄµÇ°¹ñºÝ
¡¡Î¦¾å¤Î¿¥ÅÄµÇ°¹ñºÝ¤Ï29Æü¡¢¹Åç»Ô¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤¬·è¾¡¤ò13ÉÃ29¤ÇÀ©¤·¤¿¡£½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÏÅÄÃæÍ¤Èþ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬13ÉÃ00¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÂç¡Ë¤¬ÄÉ¤¤É÷0.7¥á¡¼¥È¥ë¤Î·è¾¡¤ò10ÉÃ26¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Ä»³åÑÎ¼ÂÀ¡Ê¥»¥¤¥³¡¼¡Ë¤ÏÍ½Áª3ÁÈ¤Ç10ÉÃ58¤Î3Ãå¡£½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥Ï¥ê¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬11ÉÃ57¤Ç¾¡¤Á¡¢ÀÐÀîÍ¥¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢6°Ì¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£