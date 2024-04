EVO Japan 2024「GUILTY GEAR -STRIVE-」を制したFLY | TempestNYC選手

国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」(以下、EVO Japan)が、2024年4月27日から29日までの3日間、東京・有明GYM-EXで開催している。最終日となる本日(29日)は「GUILTY GEAR -STRIVE-」「TEKKEN 8」「ストリートファイター6」の3タイトルでFINALSが実施され、12時からスタートした「GUILTY GEAR -STRIVE-」では6人のファイナリストの中から勝ち抜いたFLY | TempestNYC選手が栄えある優勝を飾った。

EVO Japan 2024「GUILTY GEAR -STRIVE-」Grand Finalの様子

「GUILTY GEAR -STRIVE-」

EVO Japan 2024「GUILTY GEAR -STRIVE-」の上位6名

優勝賞金100万円が贈られたFLY | TempestNYC選手

大会合計賞金額1400万円!賞金獲得者は各タイトル6名

■GUILTY GEAR -STRIVE-」FINALS 順位優勝:FLY | TempestNYC2位:EGO | sanakan3位:IBUSHIGIN | Tyurara4位:みぐみぐどっこいしょ5位タイ:御傍5位タイ:JOZ | MOCCHI■TempestNYC選手に優勝者インタビューを実施アメリカを中心に活動するTempestNYC選手は、「世界の大会を今回こういう形で勝てたということがとてもうれしいです」と率直に優勝への喜びを語る。3位となったアークシステムワークスの公式世界大会「ARC WORLD TOUR 2023」から今日までに準備してきたことについて訊かれると「練習自体は特に何も変えていません」と話しながら、「とにかく体調を万全の状態で迎えること。そこが万全であれば自分が一番高いレベルにあることは自信を持っていたのでそこに注力しました」と、コンディション調整の重要さとともに自身の技量への確信をのぞかせた。また、今回のEVO Japan 2024では「大きなトーナメントでは小休止があったりしますが、今回は朝から8時間だったりとにかく長くプレーしているので、そこは他のトーナメントと一番違うところ」と本大会ならではの感覚を教えてくれた。最後に、今後の目標を訊かれたTempestNYC選手。「今はまだわからない。ただ僕はプレーするだけです」とはにかみながら答えた。■格闘ゲームのもう一つの世界大会「EVO Japan」「EVO Japan」は、毎年ラスベガスで開催される世界最大の格闘ゲーム大会「EVO」の理念を受け継いで日本で開催されるもう一つの世界大会。「EVO Japan 2024」では、下記7作品をメインタイトルに選出。各タイトルごとに優勝賞金は100万円、賞金総額は1400万円となっている。<メインタイトル>・「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」・「GUILTY GEAR -STRIVE-」・「THE KING OF FIGHTERS XV」・「ストリートファイターIII 3rd STRIKE -Fight for the Future-」・「ストリートファイター6」・「TEKKEN 8」・「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」(C)EVO Japan 2024