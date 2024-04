■『Yogibo presents RIZIN.46』(29日・有明アリーナ)格闘家の朝倉未来が、本日午後4時からスタートする『RIZIN.46』のメインイベントで行われる、鈴木千裕vs.金原正徳のフェザー級タイトルマッチの解説を務めることが緊急決定した。朝倉はこの日、自身のXで「さあ、RIZINいくかあ」と来場を予告し、「席売り切れてないってほんと?」とチケットの売れ行きを心配。続けて「メインの解説もやらせてもらいます」と明かすと、「会場のチケット売り切れないなんて日本のMMAは盛り上がってないなあ」と嘆いた。

同大会のPPVはABEMA、U-NEXT、RIZIN LIVE、スカパー!などで販売中。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)58.9キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成