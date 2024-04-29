メキシコの首都メキシコ市郊外で起きたバス横転事故現場。メキシコ赤十字社提供（2024年4月28日撮影・提供）。(c)HANDOUT / MEXICAN RED CROSS / AFP

写真拡大

【AFP＝時事】メキシコの首都メキシコ市郊外で28日、バスが横転する事故があり、少なくとも14人が死亡、31人が負傷した。地元安全当局が発表した。

　当局は「事故直後の情報では14人が死亡、31人が負傷した」と述べた。

　メキシコでは2020年以降、交通事故の発生件数が増加している。国家統計局によると、2022年には37万7231件の事故が記録された。

　今年2月に北中部サンルイスポトシ（San Luis Potosi）州で起きた事故では、4人の未成年者を含む10人の犠牲者を出した。

　また南部オアハカ（Oaxaca）州の地元紙によると先週末、徒歩で移動中の移民にトラックが突っ込み、3人が死亡する事故が起きた。トラックのドライバーは現場から逃走した。

【翻訳編集】AFPBB News

■関連記事
2階建てバスとトラックが正面衝突、19人死亡 メキシコ
砂漠で列車停止 移民1800人が立ち往生 メキシコ
バス転落で18人死亡 大半が外国人 メキシコ