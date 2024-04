パン好きをとりこにするラグジュアリーベーグル！ 京都発人気ベーカリーが移転オープン（東京・自由が丘）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、厳選した国産素材を使ったベーグルが大人気!京都のベーカリーが自由が丘に移転し、オープンした店。ビジュアルも美しいベーグルがそろいます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Yohei Miyaguchi(東京・自由が丘)

2024年3月22日、京都発の人気ベーグル店「Yohei Miyaguchi(ヨウヘイ ミヤグチ)」が自由が丘駅前にオープンしました。全国のファンを魅了したベーグルを気軽に買うことができます。

写真:お店から

オーナーシェフである宮口洋平さんは、パティシエからスタートしてパン業界に。有名ベーカリーなどで研鑽を積んだ後、ベーカリー「AGEHA CLASSIC(アゲハクラシック)」(後にYohei Miyaguchiと店名を変更)をオープンします。

クランベリーフロマージュ 430円 写真:お店から

「少し高くても良い素材をぜいたくに使い、自分が本当においしいと思うパンをお客様に届けたい」と宮口シェフ。質の良い素材を惜しげもなく使ったベーグルは、たちまち全国のベーグルファンの注目を集めます。お取り寄せでも購入可能でしたが、さらに多くのファンにベーグルを届けたいと、東京・自由が丘への移転・オープンとなりました。

「Yohei Miyaguchi」 のシグネチャーメニュー 写真:お店から

場所は自由が丘駅すぐそばの「自由が丘デパート」の1階。こぢんまりとした店内にはベーグルやパンがズラリと並びます。

「Yohei Miyaguchi」のベーグルの特徴はリベイクしなくても楽しめるモチモチ感。シグネチャーメニューは「抹茶枯山水」。流通量が少なく希少な和束産シングルオリジン抹茶「おくみどり」を、フランス産発酵バターを使ったバタークリームに合わせています。香り豊かな抹茶クリームがたまりません。

抹茶枯山水 520円 写真:お店から

さらにクリームでベーグルを枯山水の庭のように飾り、まるでアート作品のようなビジュアルのベーグルになっています。おいしいだけじゃない、美しいビジュアルに多くのパンマニアがとりこになるのも納得の一品です。

贅沢すぎるあんバター 480円 写真:お店から

同店が神楽坂にある「おはぎと大福」に特注したあんこを使った「あんバター」。バターにはフランス産発酵バターを使用。くどくなく芳醇なバターと、上品な甘さのあんこが織りなすハーモニーは至福のおいしさです。

クーペ・ロームレザン 496円 写真:お店から

このほか、ラム酒に漬けたレーズンとクリームをサンドしたバターサンドや、16時間低温熟成させた食パンなどもラインアップ。食パンはミニサイズで食べやすいサイズになっています。

パン・ナチュール 640円 写真:お店から

東京という新天地での営業を始めて約1カ月。これから新作も増やしていく予定なのだそう。素材にこだわり、おいしさとビジュアルを兼ね備えた「Yohei Miyaguchi」のベーグル。これからどんなベーグルに出会えるのか、ワクワクする一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

抹茶枯山水 出典:ひろまめ27さん

『本格抹茶の苦味もありつつ、甘さもあり。

ソフトベーグルはむっちりしてて、クセになる感じ。

とりあえず半分食べようと思って食べ始めたら、止まらなくて全部食べちゃった。



今回は1番人気の見た目も素敵な抹茶枯山水ゲット

あんバターも気になったのでまた行こう』(ひろまめ27さん)

さつまいも×いちじく 出典:nyackさん

『・さつまいも×いちじく 320円

今回はベーグル1個だけ購入

お店のシグネチャーは抹茶枯山水という見た目も美しいベーグル

冷蔵ケースに入っていて店員さんは「常温で持ち運べます」と声かけしてくれましたが、この後出歩く予定だったし美しいベーグルがぐちゃぐちゃになってもいけないので通常タイプのものを選びました

あんバターも気になる』(nyackさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Yohei Miyaguchi住所 : 東京都目黒区自由が丘1-28-8 自由が丘デパート 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post パン好きをとりこにするラグジュアリーベーグル! 京都発人気ベーカリーが移転オープン(東京・自由が丘) first appeared on 食べログマガジン.