“大国男児メンバー所属”新グループASC2NT、1stシングル「Expecting Tomorrow」トラックリストを公開

5人組のボーイズグループASC2NTのデビュー曲がベールを脱いだ。ASC2NTは26日、公式SNSを通じて1stシングル「Expecting Tomorrow」のトラックリストを公開した。これによると、1stシングルには「The Reason」「LOVE ME DO」「Beautiful girl」「LOVE ME DO(English ver.)」の全4曲が収録された。タイトル曲「LOVE ME DO」には、諦めず夢に向かって走っていけば、より明るい未来があるだろうという希望を込めた。大国男児出身のカラム、インジュン、JAYが再デビューを果たし、夢への情熱を繰り広げているだけに、タイトル曲に特別なメッセージを込め、再跳躍すると意気込んでいる。

また、しっかりと積み上げてきた実力を基に、新たなメンバーのレオン、カイルと息ピッタリな姿を披露し、夢に向かって走っていく人々に大切なパートナーになることが期待されている。ASC2NTの1stシングル「Expecting Tomorrow」は闇の中でも希望を探して進む勇気と、困難を乗り越える過程を歌い、リスナーにも夢に向けた情熱と希望のメッセージを伝える。U-KISS、LABOUM、B1A4、VICTON、TRENDZなど、多数のアイドル曲の作業に参加したSWIN LEEがプロデューサーとして参加し、完成度を高める。これまでコンセプトフォトを公開し、多彩な魅力を披露してきた彼らは、デビュー前から世界中のファンから注目を浴びた。今後ハイライトメドレーやミュージックビデオの予告映像を公開し、デビューの雰囲気を盛り上げる予定だ。ASC2NTの1stシングル「Expecting Tomorrow」は5月7日午後6時、音楽配信サイトで発売される。同日午後8時には、ソウル江南(カンナム)区にあるILCHIアートホールにてファンショーケースを開催する。