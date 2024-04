今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、テイラー・スウィフトの通算11枚目のスタジオ・アルバム『The Tortured Poets Department』が初登場で1位に輝いた。2008年にリリースしたセカンド『Fearless』以降の全スタジオ・アルバム10枚に再レコーディング・シリーズの4枚が加わり、14作目の全米1位獲得となった。14作は、ジェイ・Zに並び、ザ・ビートルズの19作に次ぐBillboard 200チャート史上歴代最多2位となる。

Taylor Swift Makes Historic Debut at No. 1 on Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/XIml7lFEuC