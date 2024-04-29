今週の全米アルバム・チャート（Billboard 200）は、テイラー・スウィフトの通算11枚目のスタジオ・アルバム『The Tortured Poets Department』が初登場で1位に輝いた。2008年にリリースしたセカンド『Fearless』以降の全スタジオ・アルバム10枚に再レコーディング・シリーズの4枚が加わり、14作目の全米1位獲得となった。

14作は、ジェイ・Zに並び、ザ・ビートルズの19作に次ぐBillboard 200チャート史上歴代最多2位となる。

『The Tortured Poets Department』は、初週、261万ユニットを売り上げ、現時点、2024年最大の週間セールスを樹立した。Billboard 200が、2014年12月にデジタル・セールスとストリーミング・サービスでの再生回数を加算するようになってからは、アデルの『25』（2015年 348万2,000ユニット）に次ぐ2番目にビッグな週間売り上げをマークしたという。


先週トップだったフューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム2作目『We Still Don’t Trust You』は2位に後退。ビヨンセの『COWBOY CARTER』が2位から3位に1ランク・ダウンした。

今週のトップ10にはテイラーの最新作ほか、パール・ジャムの12枚目のスタジオ・アルバム『Dark Matter』が5位に初登場した。これで、彼らのスタジオ・アルバムは12作全てがトップ5圏内に入った。その内の半分、『Vs.』『Vitalogy』『No Code』『Backspacer』『Lightning Bolt』の5作が1位を獲得している。

Ako Suzuki