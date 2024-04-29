全米アルバム・チャート、テイラー・スウィフトが14作目の1位
今週の全米アルバム・チャート（Billboard 200）は、テイラー・スウィフトの通算11枚目のスタジオ・アルバム『The Tortured Poets Department』が初登場で1位に輝いた。2008年にリリースしたセカンド『Fearless』以降の全スタジオ・アルバム10枚に再レコーディング・シリーズの4枚が加わり、14作目の全米1位獲得となった。
14作は、ジェイ・Zに並び、ザ・ビートルズの19作に次ぐBillboard 200チャート史上歴代最多2位となる。
先週トップだったフューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム2作目『We Still Don’t Trust You』は2位に後退。ビヨンセの『COWBOY CARTER』が2位から3位に1ランク・ダウンした。
今週のトップ10にはテイラーの最新作ほか、パール・ジャムの12枚目のスタジオ・アルバム『Dark Matter』が5位に初登場した。これで、彼らのスタジオ・アルバムは12作全てがトップ5圏内に入った。その内の半分、『Vs.』『Vitalogy』『No Code』『Backspacer』『Lightning Bolt』の5作が1位を獲得している。
Taylor Swift Makes Historic Debut at No. 1 on Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/XIml7lFEuC— billboard (@billboard) April 28, 2024
Ako Suzuki
Pearl Jam’s ‘Dark Matter’ Debuts in Top Five on Billboard 200 Chart https://t.co/nKG7ABcYGs— billboard (@billboard) April 28, 2024