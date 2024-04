ENHYPEN、スペシャルアルバム「MEMORABILIA」を5月13日にリリース決定

ENHYPENとHYBEのオリジナルストーリーである「DARK MOON」シリーズが出会う。本日(29日)、「DARK MOON」公式アカウントによるとENHYPENのスペシャルアルバム「MEMORABILIA」が5月13日に発売される。今回のアルバムはENHYPENと「DARK MOON」シリーズに共通するテーマである「運命的な愛」や「ヴァンパイアとしての悩み」などを音楽で表現する。「MEMORABILIA」が、“コレクション”“記念品”という意味を持つ単語であるだけに、ENGENE(ファンの名称)と「DARK MOON」シリーズ購読者にとって、意味のあるアルバムになると期待されている。

「DARK MOON」は26日と28日、それぞれ公式SNSに作品の中に登場する企業「Vesselsoft」の電話番号とウェブサイトの情報を掲載した。電話番号を通じては、音源の一部と発売日に関するヒントを聞くことができ、ウェブサイトではアルバム名のヒントが公開された。ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS' IN U.S.」を成功裏に開催中のENHYPENは29日、アメリカ合衆国ワシントン州にあるTacoma Domeで現地ファンに会う。今年3月に新作シリーズを披露した「DARK MOON」は現在、毎週土曜日の午後10時にウェブ漫画「バムフィールドの子たち by DARK MOON」を連載中で、27日にはウェブ小説「DARK MOON:バルグの血」の全編が公開された。