「愛の不時着」出演キム・ジョンヒョンが初来日！キル・ヘヨンらと共に横浜国際映画祭に出席

「愛の不時着」に出演し、注目を集めた俳優キム・ジョンヒョンの初来日が決定した。2024年5月4日(土)〜6日(月・祝)、横浜国際映画祭実行委員会主催の「第2回横浜国際映画祭」が、横浜みなとみらいエリアにて開催される。4日に横浜赤レンガにて行われる映画「秘密」のトークショー、レッドカーペットイベントにキム・ジョンヒョンが登場することが発表された。本イベントは日本屈指の港町であり文化芸術の町横浜にて、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に立ち上げられた。3日間にわたりレッドカーペット、船上パーティー、特別屋外上映、新人女優公開オーディション、トークショー、ベイサイドパーティーなど様々なイベントが行われる。アンバサダーには横浜市出身の女優米倉涼子が抜擢された。

米倉涼子は「『第2回横浜国際映画祭』の開催、おめでとうございます! 出身地横浜に国際映画祭が誕生したこと、そしてアンバサダーに選出頂いたこと、とても嬉しく思っております。横浜国際映画祭を通して映画と横浜の魅力が多くの方々に届くことを願っております。皆様、横浜でお会いしましょう!」とコメントした。

■イベント概要

「第2回横浜国際映画祭」

日時:2024年5月4日(土)・5日(日)・6日(月祝)

会場:横浜みなとみらいエリア数ヶ所

メイン会場:赤レンガパーク(ピア赤レンガ桟橋付近)



【第2回横浜国際映画祭 出品作品】

▪️オープニング作品「秘密」

監督:イム・ギョンホ、ソ・ジュボム ジャパン・プレミア



▪️クロージング作品「レクイエム」

監督:菅野祐悟 ワールド・プレミア



▪️特別招待作品 劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」

監督:永岡智佳



▪️特別屋外上映「インビンシブル〜無敵のヒーロー〜」

監督:Episode 1: A Lesson for Your Next Life/Episode 2: In About Six Hours I Lose My Virginity to a Fish



▪️正式招待作品

女優は泣かない/おいしい給食 Road to イカメシ/風の奏の君へ/Dr.Bala/神さま待って!お花が咲くから/劇場版「マーダー★ミステリー 探偵・斑目瑞男の事件簿 鬼灯村伝説 呪いの血」/辰巳/[窓]MADO/祝日/幽霊はわがままな夢を見る



▪️正式招待短編作品

ミッドナイト/ようこ/裏表紙/星取物語/29 Palms/糸/シンメトリア



<映画上映劇場>

▪️イオンシネマみなとみらい

▪️kino cinéma横浜みなとみらい

▪️シネマ・ジャック&ベティ

▪️県民共済シネマホール



【実施イベント】

メイン会場:赤レンガパーク



<オープニングイベント>

「第2回横浜国際映画祭」のオープニングに相応しい豪華なコンテンツが集結!

日時:5月4日(土)14:00〜20:00



▪️オープニングステージ 映画「秘密」スペシャルトークショー

時間:14:00〜14:30

登壇者:キム・ジョンヒョン/キル・ヘヨン/パク・ソンヒョン/イム・ギョンホ(映画監督)/ソ・ジュボム(映画監督)



▪️レッドカーペット

時間:15:30〜17:30

出演者:米倉涼子 他多数



▪️ベイサイドパーティー

横浜赤レンガパークの海沿いのメインステージ前にて、映画関係者、映画ファンが交流する社交会を開催。

日時:5月5日(日)16:00〜18:00



<コンテンツ>

・音楽ステージ:けいちゃん(フリースタイルピアニスト)/KANATSU

・お笑いステージ:GONZO(タンバリンマスター)/Enishi(face change)

・ファッションショー:MUNETAKA YOKOYAMA



▪️特別屋外上映

上映作品:「インビンシブル〜無敵のヒーロー〜」

日時:5月6日(月・祝)15:30〜17:30



▪️トークショー

日時:5月5日(日)、5月6日(月祝)13:00〜16:00

※詳細はホームページに掲載します。

※入場無料



▪️東京彼女presents 新人女優公開オーディション2024

会場:アニヴェルセルみなとみらい



港町横浜から世界に羽ばたく新たなスターを生み出すことを目的に、新人女優公開オーディションが開催されます。

日時:5月6日(月祝)14:30〜16:30

審査員:東京彼女/KATE/avex/FLaMme/今泉力哉(映画監督)/成田洋一(映画監督)



主催:横浜国際映画祭実行委員会

共催:横浜市にぎわいスポーツ文化局

後援:文化庁、神奈川県、横浜商工会議所、一般社団法人横浜青年会議所、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、一般社団法人横浜港振興協会

協賛:東京彼女、KATE、広島八谷建設、かまとり住宅 他



