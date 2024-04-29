¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎËÅç¿´ºù¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î½µ¥×¥ìÉ½»æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»à¤Í¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºòÇ¯11·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö2023Ç¯¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÁ¯Îõ¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ËÅç¿´ºù¡£
£´·î¤«¤é½é¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÈà½÷¤¬¡¢4·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤20¡¦21¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÇÁá¤¯¤â½µ¥×¥ì£²²óÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ËÆ²¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¢£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¡×
¡½¡½º£²ó¤ÏÏÂ²Î»³¡¦ÆîµªÇòÉÍ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡©
ËÅç¡¡½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ï¥«¥á¡£¤¿¤Ö¤óÀ¸¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÇÄ«¤âÌë¤â¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÇß´³¤·¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ËÏÂ²Î»³¥é¡¼¥á¥ó¡£¿©¤Ù¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£³¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÅç¡¡¤À¤«¤é³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤à¤¯¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤è¤ê¤â´¨¤¯¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï»à¤Ì¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï......¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ï´¨¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
ËÅç¡¡¤Ç¤â»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤ÈµÕ¤ËÇ³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤À¤«¤é¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤«¹â¤¤½ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡©
ËÅç¡¡¤Ï¤¤¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢´¨¤¤¤Î¤è¤ê¤â¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬·ù¤«¤â¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¡©
ËÅç¡¡ÏÂ¼¼¤Ç¹õ¤¤¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥á¥Ã¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¡ÊDVD¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤â¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È½é¤á¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÀÄ¤¤¤ä¤Ä¡£
¡½¡½¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Í¡£
ËÅç¡¡¤Ï¤¤¡£¿§¤¬ÀÄ¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£·ì¤òÅÇ¤¯±éµ»¤ÏÆÃµ»¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë!?
¡½¡½3·î¤Ç¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ËÅç¡¡¹â2¤«¤é20ºÐ¤Þ¤Ç4Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ê¥Ý¤Ê¤É¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç4·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ»¦¤µ¤ì¤ëÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ËÅç¡¡¤Ï¤¤¡¢½é¤á¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌò¤ÎÃæ¤Ê¤é»¦¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¡©
ËÅç¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»à¤Ì·Ð¸³¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÃ¯¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò±é¤¸¤ë¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¿¤«¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¡©
ËÅç¡¡ÀïÁè·Ï¤Î±Ç²è¤È¤«¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î»ä¤ÎÌò¤Ï»É¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·â¤¿¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ»à¤Ì¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ·ì¤òÅÇ¤¯±éµ»¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤È´ÆÆÄ¤Ë¥Û¥á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÃµ»¤ÎÍó¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¥Û¥á¤é¤ìÊý¤À¤Í¡£
ËÅç¡¡¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»à¤Í¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éµÕ¤Ë»¦¤¹Â¦¤ÎÌò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿´ºù¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥Û¥é¡¼¤È¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©
ËÅç¡¡ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Î¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Ë¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄË¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢Ãí¼Í¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
ËÅç¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ÎÁ°¡¢²ÖÊ´¾É¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡ÖÃí¼Í¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²£¤Ë¿²¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à»ù¤ò¤¢¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ......¡£
¡½¡½¤Ç¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
ËÅç¡¡»É¤µ¤ì¤¿¤È¤Ä¶ÄË¤¯¤Æ¡ÖÄË¤¤ÄË¤¤ÄË¤¤ÄË¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó°·¤¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Û¤ÉÄË¤¤¡©
ËÅç¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤è¤ê¤âÄË¤¤¡£¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤È¤¤â»ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¹¤®¤ÆÀÜ¼ï¾ì¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÅ¤«¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£
¡½¡½Âç¤²¤µ¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÅç¡¡¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÀ¸¡¢Ãí¼Í¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÆóÏº
¡½¡½ºÇ¶á¡¢²¿¤«¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
ËÅç¡¡¤³¤ÎÁ°¡¢½é¤á¤Æ¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©
ËÅç¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷ÃËÀ¤Ç¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê½÷À¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤Þ¤¨¤¬¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤¥¸¥í¥¸¥í¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤±¤É¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡©
ËÅç¡¡ÉáÄÌ¤ÏÌÍ¤¬300g¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¾¯¤Ê¤á¤Î¤ä¤Ä¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥ä¥µ¥¤¡×¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¥³¡¼¥ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©
ËÅç¡¡¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÁ°¤Ë¡¢´ôÉì¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ì¹â¤¤¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÌ¾½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ì´¤Ï¤«¤Ê¤Ã¤¿¡©
ËÅç¡¡¤Þ¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¬¥Ð¥ó¥¸¡¼¹¥¤¤ÇOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ç¯Îð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¡¢²¿ºÐ¡©
ËÅç¡¡70¤¤¤¯¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³200m¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¤¦¤Á¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ËÅç¡¡³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£²ó¡¢£²²óÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÅç¿´ºù¡ÊCocoro TOYOSHIMA¡Ë
2003Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡
¿·³ã¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹167Ñ¡¡
ÆÃµ»¡á¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨
¡û¥É¥é¥Þ24¡Ø·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡¢Ëè½µ¶âÍË24:12¡Á¡Ë¤ËÀéÅÄ¥ß¥ä¥³Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@CocoroToyoshima¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@cocorotoyoshima_official¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ND CHOW