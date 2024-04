AODRミン・ヒジン代表、「クソおやじ」会見がまさかのTシャツに…伝説的ラッパーのAL名も

“NewJeansの母親”ADORミン・ヒジン代表がTシャツになった。

【写真】ミン・ヒジン、「BTSいない方が得」発言の真相

韓国のオンラインコミュニティでは最近、ミン・ヒジン代表の記者会見での姿、そして世間に衝撃を与えた発言がプリントされたTシャツが注目を集めている。

ミン・ヒジン代表

Tシャツに赤文字で刻まれている「all eyez on me」という文言は、1996年にこの世を去ったアメリカの伝説的ラッパー、故2Pac(パック)さんのヒットアルバム名だ。

そのほか、「And there are 2(too) many old jerks」(老いた愚か者が多すぎる)、「Tryna kill me」(私を殺そうとする)、「If you got beef, bring it straight up to my face」(不満があるなら私の目の前で話せ)など、会見の発言を想起させる言葉も含まれている。

(画像=オンラインコミュニティ)話題のTシャツ

先立って22日、ADORの親会社であるHYBEは4月22日午前、ミン・ヒジン代表とADOR経営陣に対する監査に入った。

そして25日にHYBEは、ADOR監査の中間結果を報告。ミン・ヒジン代表の主導によってADORの経営権奪取計画が立てられ、その物証を確保したと発表した。それとともに、ミン・ヒジン代表、ADOR経営陣など関連人物を業務上背任疑惑で告発した。

同日、ミン・ヒジン代表はソウル・瑞草(ソチョ)区に位置する韓国カンファレンスセンターで、HYBEから背任容疑で告発された件について緊急記者会見を実施。彼女はこの場で、2時間以上にわたって経営権奪取疑惑や内部告発、“ILLITはNewJeansのコピー”発言、シャーマンとの関係性などについて釈明する途中、HYBE経営陣に「クソおやじ」と吐き捨てたりもした。