ZEROBASEONE、デビュー後初！日本を含む8都市で海外ツアー開催決定

ZEROBASEONEが、デビュー初の海外ツアーで世界のファンに会う。ZEROBASEONEは本日(29日)午前10時、公式SNSに初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」(以下「THE FIRST TOUR」)の予告ポスターを掲載し、ツアー開催のニュースを伝えた。これによると、彼らは9月20〜22日にソウルを皮切りに、9月28日にシンガポール、10月5日にバンコク、10月12日にマニラ、10月26日にジャカルタ、11月2〜3日にマカオ、11月29日〜12月1日に愛知、12月4日〜5日に神奈川など8都市で、計14回の公演を開催する予定だ。

「THE FIRST TOUR」は、ZEROBASEONEがデビュー後、初めて開催する海外ツアーだ。彼らはアルバムの準備と様々な活動を並行して多忙な中でも、9人9色の魅力を存分にアピールするステージ構成を準備しているという。韓国と日本で開催された初のファンコンサートをそれぞれ高尺(コチョク)スカイドームとKアリーナ横浜で開催したZEROBASEONEは、より多くのZEROSE(ファンの名称)に会うため、大規模なアリーナツアーを決定し、“第5世代のアイコン”というタイトルを証明した。ZEROBASEONEの初の海外ツアーのスタートとなる「THE FIRST TOUR」のソウル公演は、9月20日〜22日の3日間、ソウル松坡(ソンパ)区KSPO DOMEで開催される。