DAY3は梅田サイファーによるオープニングパフォーマンスが行われた

国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」(以下、EVO Japan)が、2024年4月27日から29日までの3日間、東京・有明GYM-EXで開催している。最終日となる本日(29日)は「GUILTY GEAR -STRIVE-」「TEKKEN 8」「ストリートファイター6」の3タイトルでFINALSが実施される。梅田サイファーによるオープニングパフォーマンスからはじまり、12時からはGUILTY GEAR -STRIVE-の優勝をかけ、TOP6まで勝ち残った6人のプレイヤーが戦いを繰り広げている。

「EVO Japan 2024」会場となっている有明GYM-EX

「GUILTY GEAR -STRIVE-」

■EVO Japan 2024「GUILTY GEAR -STRIVE-」TOP6<TOP6>JOZ | MOCCHIFLY | TempestNYCみぐみぐどっこいしょEGO | sanakan御傍IBUSHIGIN | Tyurara■決勝の模様は各配信プラットフォームで生配信EVO JAPAN 2024の入場は全日チケット制で、既に完売となっている。気になる最終日の模様は以下の各配信プラットフォームで生放送が実施される。■ライブ配信YouTube:EVO Japan 2024 presented by ROHTOTwitch:EVOJapan01Mildom:Mildom公式Game大会放送■ウォッチパーティーYouTube:EVO Japan 2024 presented by ROHTOTwitch:EVOJapan04■ 格闘ゲームのもう一つの世界大会「EVO Japan」「EVO Japan」は、毎年ラスベガスで開催される世界最大の格闘ゲーム大会「EVO」の理念を受け継いで日本で開催されるもう一つの世界大会。「EVO Japan 2024」では、下記7作品をメインタイトルに選出。各タイトルごとに優勝賞金は100万円、賞金総額は1400万円となっている。<メインタイトル>・「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」・「GUILTY GEAR -STRIVE-」・「THE KING OF FIGHTERS XV」・「ストリートファイターIII 3rd STRIKE -Fight for the Future-」・「ストリートファイター6」・「TEKKEN 8」・「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」(C)EVO Japan 2024(C)ARC SYSTEM WORKS(C)UMEDA CYPHER