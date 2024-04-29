オリックスは今季初のほっともっと神戸開催でロッテを迎える

プロ野球は開幕から1か月を終えた。ゴールデンウィークに突入し、首位の阪神は、広島とマツダスタジアムで対決。2連勝中の巨人は東京ドームでヤクルトと戦う。3位に後退した中日はDeNAとぶつかる。

パ・リーグ首位のソフトバンクは楽天とみずほPayPayで対戦。3連覇中のオリックスはロッテと今季初のほっともっと神戸で試合を行う。開幕から好スタートを切り、2位につける日本ハムはベルーナドームで西武と対戦する。今週の試合と主な放送予定は下記の通り。（4月29日時点判明分）

4月30日（火）

■セ・リーグ

○巨人-ヤクルト（18時）

BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、DAZN

○中日-DeNA（18時）

東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

○広島-阪神（18時）

TSS、サンテレビ、J SPORTS 1

■パ・リーグ

○西武-日本ハム（18時）

テレビ埼玉、フジテレビTWO、RakutenTV、フジテレビTWOsmart、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE

○オリックス-ロッテ（18時）

J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、RakutenTV、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-楽天（18時）

TOKYO MX、スポーツライブ＋、DAZN、RakutenTV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月1日（水）

■セ・リーグ

○巨人-ヤクルト（18時）

BS日テレ、日テレG＋、GIANTS TV、Hulu、DAZN

○中日-DeNA（18時）※DeNA側は未掲載

三重テレビ、NHK-BS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

○広島-阪神（18時）※未掲載

J SPORTS 1、サンテレビ、（J SPORTSオンデマンド）

■パ・リーグ

○西武-日本ハム（18時）

テレビ埼玉、北海道放送、フジテレビTWO、フジテレビTWOsmart、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN

○オリックス-ロッテ（18時）

J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN

○ソフトバンク-楽天（18時）※楽天側は未掲載

RKB毎日放送、TOKYO MX、スポーツライブ＋、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN

5月2日（木）

■セ・リーグ

試合なし

■パ・リーグ

試合なし

5月3日（金）

■セ・リーグ

○ヤクルト-中日（14時）

フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○広島-DeNA（14時）

広島テレビ、J SPORTS 1

○巨人-阪神（18時）

日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、虎テレ、Hulu、DAZN

■パ・リーグ

○楽天-ロッテ（13時）

Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○オリックス-日本ハム（13時）

J SPORTS 3、NHK-BS、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN

○西武-ソフトバンク（18時）

TOKYO MX、福岡放送、フジテレビTWO、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart

5月4日（土）

■セ・リーグ

○広島-DeNA（13時30分）

テレビ新広島、J SPORTS 1

○巨人-阪神（18時）

BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、虎テレ、Hulu、DAZN

○ヤクルト-中日（18時）

フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

■パ・リーグ

○楽天-ロッテ（13時）

東日本放送、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○オリックス-日本ハム（13時）

J SPORTS 3、HTB、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN

○西武-ソフトバンク（13時）

TOKYO MX、九州朝日放送、鹿児島放送、BS-TBS、フジテレビTWO、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart

5月5日（日）

■セ・リーグ

○広島-DeNA（13時30分）

広島ホームテレビ、J SPORTS 1

○巨人-阪神（14時）

NHK-BS、日テレジータス、GIANTS TV、虎テレ、Hulu、DAZN

○ヤクルト-中日（18時）

フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

■パ・リーグ

○楽天-ロッテ（13時）

Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○オリックス-日本ハム（13時）

J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN

○西武-ソフトバンク（13時）

TVQ、BS朝日、フジテレビTWO、DAZN、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV、フジテレビTWOsmart

※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）