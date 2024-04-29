hide × 田島昭宇、コラボTシャツは『HIDE YOUR FACE』と「ROCKET DIVE」をイメージ
hide × 田島昭宇のコラボレーションTシャツが、アパレルブランドGAINより発売されることが発表となった。先行受注が5月1日よりスタートする。
◆hide 画像
X JAPANのギタリストであり、ソロアーティストhideが2024年12月13日に生誕60周年を迎える。永眠から26年経った現在も国内外のファンを魅了し続けているhideの60th Anniversaryを記念して、アートアパレルブランドGAINから発売されるアイテムが、hide × 田島昭宇のコラボレーションTシャツだ。
「今回やっと念願叶ってマスクのhideさんを描くことができて光栄です。それとROCKET DIVEが好きでよく聴いていたので、その当時のhideさんも描けて嬉しく思います」──田島昭宇
発売されるアイテムは、「HIDE YOUR FACE」時代のhideと、hide with Spread Beaverの1stシングル「ROCKET DIVE」時代のhideをイメージして描かれたTシャツ2パターンだ。2024年7月18日13時からGAINオフィシャルオンラインストアにて限定販売される。これに先駆けて先行受注のスタートは5月1日13時より。
なお、田島昭宇描き下ろしによる原画2点が、5月1日より2日間開催される＜hide Memorial Day 2024＞に展示されるとのこと。
■アパレルブランドGAIN
・非凡な才をもつイラストレーターがアーティストの肖像を自由に描き、その作品をアパレルに落とし込むトライアングルコラボレーションをコンセプトとしたジャパニーズサブカルチャーブランドがGAINだ。
■＜hide Memorial Day 2024＞にて田島昭宇描き下ろし原画展示
▼5月1日(水) CLUB CITTA’ 2F BAR『アティック』
営業時間：13:00〜22:30(予定 / 入場無料)
▼5月2日(木) CLUB CITTA’ 2F BAR『アティック』
※イベント＜hide Memorial Day 2024 Sing along Live"Hi-Ho!"＞チケットをお持ちの方のみご利用いただけます。
■＜hide 60th Anniversary Special 『hide Memorial Day 2024』＞
●Movies Day『hide Memorial Day 2024 〜hide Movies in CINECITTA’〜』
日程：2024年5月1日(水)
▼上映劇場：CINECITTA’（https://cinecitta.co.jp/）
※上映時間・スクリーン・チケット発売日は決定次第発表
上映作品
・hide 50th anniversary FILM 『JUNK STORY』
・hide 20th Memorial Project Film 『HURRY GO ROUND』
・『TELL ME 〜hideと見た景色〜』
●Live Day＜hide Memorial Day 2024〜Sing along Live "Hi-Ho!"＞
2024年5月2日(木) 神奈川・CLUB CITTA’川崎
open17:00 / start18:00
▼出演アーティスト ※順不同
hide
defspiral (演奏)
CUTT (SPEED OF LIGHETS / shame)
木村世治 (ZEPPET STORE)
TAKA (defspiral)
▼Special Guest
AMI (BLOTTO ROCKERSex.TOKYO YANKEES)
DJ-INA
PATA (X JAPAN/Ra:IN)
SEXX GEORGE (LADIESROOM,我孫子神音會,SEXXXX)
w-shun (KNOCK OUT MONKEY)
and more…
▼チケット
￥6,600(税込)
※オールスタンディング
一般発売：4月6日(土)10:00〜
ローソンチケット/イープラスにて発売
（問）クラブチッタ 044-246-8888
■『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』
【3CD＋Blu-ray (くるみ箱収納 / 全品デジパック仕様 / 解説書付き)】
UICZ-9243 ￥16,500(税込)
▼特典
1). UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典 : A4サイズ・クリアポスター(5枚セット)
2). Amazon.co.jp オリジナル特典 : ビジュアルシート(5枚セット)
3). ヴィレッジヴァンガード限定特典 : hideオリジナルキャラスタンド
予約：https://umj.lnk.to/DiHMpA
▼収録内容
【1】CDアルバム『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』
収録曲：PSYCHOMMUNITY / DICE / SCANNER / EYES LOVE YOU (T.T.VERSION) / D.O.D. (DRINK OR DIE) / CRIME OF BREEN ST. / DOUBT (REMIX VERSION) / A STORY / FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / T.T. GROOVE / BLUE SKY COMPLEX / OBLAAT (REMIX VERSION) / TELL ME / HONEY BLADE / 50% & 50% (CRYSTAL LAKE VERSION) / PSYCOMMUNITY EXIT
16曲 約78分収録
【2】CDアルバム『PSYENCE (2024 Remaster)』
収録曲：PSYENCE / ERASE / 限界破裂 / DAMAGE / LEMONed I Scream (CHOCO-CHIP version) / Hi-Ho / FLAME / BEAUTY&STUPID / OEDO COWBOYS / BACTERIA / GOOD-BYE / Cafe Le Psyence / LASSIE (demo master version) / POSE / MISERY (remix version) / ATOMIC M.O.M
16曲 約62分収録
【3】CDアルバム『Ja,Zoo (2024 Remaster＆REPSYCLE) : hide with Spread Beaver 』
収録曲：SPREAD BEAVER / ROCKET DIVE / LEATHER FACE / PINK SPIDER (REPSYCLE version) / DOUBT '97 (MIXED LEMONed JELLY MIX) / FISH SCRATCH FEVER / 子 ギャル (REPSYCLE version) / HURRY GO ROUND (REPSYCLE version) / BREEDING / ever free / PINK CLOUD ASSEMBLY (REPSYCLE version)
11曲 約58分収録
【4】ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"』
収録内容：＜hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO” (2023.7.27)＞
Opening Act Seizi Kimura (in TOKYO/2023.7.27) / hide Memorial History (in YOKOHAMA/2023.5.2)
約180分収録予定
■改訂版『君のいない世界 〜hideと過ごした2486日間の軌跡〜』
2024年5月1日(水)発売
定価：2,200円(10％税込)
仕様：四六判縦/256ページ
ISBN：978-4-636-115833
商品コード：GTB01101928
https://www.ymm.co.jp/feature/kimiseka.php
お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。
（問）ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部
https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP
▼I.N.A. (hide with Spread Beaver)
hideの共同プロデューサー&プログラマー、hide with Spread Beaverのメンバー、またX JAPANのツアーサポートメンバーとして、日本のロック界を裏側から支えてきた音楽プロデューサー。楽曲提供、作詞、作曲、サウンドプロデュース、アレンジ、DJ、その活動は多岐にわたり、様々なアーティストへ唯一無二のサウンドを提供。近年は、映像編集、書籍監修、執筆、グッズデザインなど創作の幅をさらに広げながらマルチに活動している。2022年公開の映画『TELL ME 〜hideと見た景色〜』では、原案協力や楽曲監修で制作に参加。
オフィシャルサイト: https://area014.pinxrecords.com/
関連リンク
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