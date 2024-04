スリップノットが、4月25日、米カリフォルニア州パイオニアタウンにあるレストラン/クラブ、Pappy + Harriet'sでスペシャル公演を開き、昨年秋に脱退したジェイ・ワインバーグに代わる新ドラマーと初パフォーマンスを行った。

“You won’t know until you hear it. And if you heard it, you’re already too late.”



Pappy + Harriets // 04.25.2024



Photo/Video: @v_trvn pic.twitter.com/IPOKWmFXQk