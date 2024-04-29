¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤âÀä¹¥Ä´¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë6¤Ä¤ÎË¡Â§
¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤óÄÌ¤ê¡¡¼Ì¿¿¡¿¥Õ¥©¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼
¡Ê¾®ÎÓ°Î¡§ÊüÁ÷ºî²È¡¦Âç³Ø¶µ¼ø¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
Åö½é¤Ï¼ç±é¤ÏÃË½÷¤ò¸ò¸ß¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ËÆ£º»è½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·»¤ÎÄ¾Æ»Ìò¤Î¾åÀî¼þºî¤ä¡¢¤½¤Î²Ç¡á²Ö¹¾Ìò¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢³«»Ï3½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ»ëÄ°Î¨¤¬ºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤ÆÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÌë¤À¤±¤ÉÄ«¥É¥éÌ¾¾ìÌÌ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¹½À®¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î²áÄø¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é63Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤³¤È¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯4·î3Æü¡£Åö»þ¤ÏÍâÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºî¤Ï¡ØÌ¼¤È»ä¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£¸¶ºî¤Ï»â»ÒÊ¸Ï»¡¢¼ç±é¤Ï·àÃÄ¸½ÂåºÂ¤ÎÁÏÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉñÂæÇÐÍ¥¡áËÌÂôÉ·¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢Âè2ºî¡Ø¤¢¤·¤¿¤ÎÉ÷¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦ÄÛ°æ±É¡¢¼ç±é¡¦ÅÏÊÕÉÙÈþ»Ò¡Ë¡¢Âè3ºî¡Ø¤¢¤«¤Ä¤¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¡¢¼ç±é¡¦º´Ê¬Íø¿®¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î3ºî¤ÎµÓËÜ¤ÏÁ´¤Æ¡¢»³²¼Í¿»Ö°ì¤È¤¤¤¦Êý¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Âè4ºî¤Ï¡Ø¤¦¤ºÄ¬¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦ÎÓÉçÈþ»Ò¡¢¼ç±é¡¦ÎÓÈþÃÒ»Ò¡Ë¡¢Âè5ºî¤Ï¡Ø¤¿¤Þ¤æ¤é¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦ÀîÃ¼¹¯À®¡¢¼ç±é¡¦³ÞÃÒ½°¡Ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½é´ü¤ÏÊ¸¹ë¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤Êý¡¹¤Î¸¶ºî¤Ð¤«¤ê¡£¤ä¤Ï¤ê¡ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤À¤±¤Ë¡¢ÍÌ¾¾®Àâ²È¤ÎºîÉÊ¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï±ÇÁü¤¬¶Ï¤«¤·¤«¸½Â¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡ÊÅö»þ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤¬Èó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¾å½ñ¤¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤·¤«»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´Ñ¤ë¸Â¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëÆÈÇò¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡É´¶¤ò¤È¤Æ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ËÃË½÷¤ò¸ò¸ß¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¸½ºß¤Ç¤Ï½÷À¼ç¿Í¸ø¡Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÂåµ¤¬¼çÎ®¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡É¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢¸½Âå¤Ë»ê¤ë¡ÈÄ«¥É¥é¡ÉÁü¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂè6ºî¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¼ç±é¡¦³ß»³Ê¸»Þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°Ê¸åÄêÈÖ²½¤¹¤ë6¤Ä¤ÎË¡Â§¡£ÁáÂ®¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡È½÷¤Î°ìÂåµ¡É²½
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎºÛÈ½½êÄ¹¤âÌ³¤á¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤È¤¤¤¦¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤¬¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤Î°ìÂåµ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢ÎÓ¥Ï¥Ê¤È¤¤¤¦¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡£
¡¡¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆÁÅçÂèÈ¬¶å¶ä¹ÔÆ¬¼è¡¦¿¼Èø°ì¼¡Ïº¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢18ºÐ¤ÇÆ±¶¿¤ÎÎ¦·³Ãæ°Ó¡¦ÎÓ»°Ïº¤È·ëº§¤·¤Æ¾åµþ¡£8Ç¯¸åÉ×¤È»àÊÌ¤·¡¢ÍÄ¤¤»Ò¶¡2¿Í¤òÊú¤¨¤Æ¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢½õ»º»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¶¯¤¯¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¡£¸¶ºî¤âÎÓ¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÎÓ¸¬°ì¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¤¬ÍÌ¾¾®Àâ²È¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¡È¶ìÆñ¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¯¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤Î°ìÂåµ¡É¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤ÎÎ®¤ì¤ò·Áºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥â¥Ç¥ë¡á¼Âºß¤Î¿ÍÊª
¡¡Á°¹à¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾®Àâ²È¤¬ÁÏºî¤·¤¿¿ÍÊª¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤éÂç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½Ò²û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊª¤ò¿ø¤¨¤¿Êý¤¬¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎºîÀï¤ÏÂç¤¤¯¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢°Ê¸å¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎã³°¤ò½ü¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£¿¦¶È¥â¥Î¤Î³ÎÎ©
¡¡¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢ÎÓ»°ÏºÃæ°Ó¡Ê·àÃæ¤Ç¤ÏÂ®¿å¸¬ÂÀÏºÃæ°Ó¡Ë¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤é¥Ï¥Ê¤Ï½õ»º»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¦¡È¿¦¶ÈÉØ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢¿¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ºÇ½é¡£
¡¡°Ê¸å¡¢¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡á¡Ø±À¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡Ù¡¢¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡á¡ØÉ÷¸«·Ü¡Ù¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡á¡Ø¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿´Û¡Ù¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¡á¡Ø¤Ï¤Í¶ð¡Ù¡¢¥×¥í´ý»Î¡á¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Ù¡¢Âç¹©¡á¡ØÅ·¤¦¤é¤é¡Ù¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¡á¡Ø¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡Ù¡¢»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡á¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡á¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡á¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¯½÷À¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ªÅ¾ÇÌ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÂÀ¸
¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ëÂ®¿åÃæ°Ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Ï¥Ê¤¬ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¡¢½÷À¤¬ÌÚ¤ËÅÐ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î1¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡È¤ªÅ¾ÇÌ¡É¤Ö¤ê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢°Ê¸å¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡á¤ªÅ¾ÇÌ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬³ÎÎ©¡£¤³¤Î¡ÈÌÚ¤ËÅÐ¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÈÀè½Ò¤ÎÆÃÈÖ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êÊ¬¤±¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ë11ºîÉÊ¤Û¤É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÓ¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÅ¾¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ªÅ¾ÇÌ¤Ö¤ê¤¬¿ï½ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥Ã¥«¥±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¡È¥í¥¹¸½¾Ý¡É¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¡¡2015Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂè93ºî¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÞÂåÍ§¸ü¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤¬¥É¥é¥ÞÃæÈ×¤ÇÉÂ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡È¸ÞÂåÍÍ¥í¥¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤´µ²±¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤¢¤¢¤·¤¿¡È¥í¥¹¸½¾Ý¡É¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ê¤ÎÉ×¤È¤Ê¤Ã¤¿Â®¿å¸¬ÂÀÏºÃæ°Ó¡Ê¹â¶¶¹¬¼£¡Ë¤¬Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦±½¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢NHK¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¡È½õÌ¿Ã²´ê½ñ¡É¤¬ÆÏ¤¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²¿¤ÈµÓËÜ¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢Â®¿åÃæ°Ó¤ò¡È±äÌ¿¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤«¡£Àµ¤Ë¡È¥í¥¹¡É¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ø¤¢¤°¤ê¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡ÊÌîÂ¼èßºØ¡Ë¤ä¡¢¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¼þËÉÎ¶°ì¡Ê°½Ìî¹ä¡Ë¡¢¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡Ù¤Î½©É÷ÀèÀ¸¡ÊËÀî±Ù»Ê¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤¤ë¡È¥í¥¹¸½¾Ý¡É¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
¦¸µÁÄ¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É
¡¡¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥±ÃÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¡£2013Ç¯¤ÎÂè88ºî¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Þ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÈÄ«¥É¥éÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤Î¸µÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¡£¼Âºß¤·¤¿ÎÓ¥Ï¥Ê¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÁÅç¸©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ï°¦É²¸©Âç½§»Ô¤Ç¼ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Âç½§»Ô¤Ë¤ÏÅö»þ¤«¤é¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¿Íµ¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤óÄÌ¤ê¡É¤¬¸½Â¸¤·¡¢Âç½§»Ô¤ÎËÉºÒÌµÀþ¤ÎBGM¤â¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Âç½§»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤¬¡¢¤ª¤Ï¤Ê¤¬ÅÐ¤Ã¤¿ÌÚ¤Ç¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£¼Â¤ÏÌÚ¤ËÅÐ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÅìµþ¤ÎNHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢Âè6ºî¡Ø¤ª¤Ï¤Ê¤Ï¤ó¡Ù¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØÌë¤À¤±¤ÉÄ«¥É¥éÌ¾¾ìÌÌ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ï¥Ê¤ò±é¤¸¤¿³ß»³Ê¸»Þ¤Ë¤â¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·µ¤¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡58Ç¯Á°¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦É®¼Ô¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¢¨Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬
É®¼Ô¡§¾®ÎÓ °Î