仙台市交通局では「Pokémon GO Fest 2024 仙台」(5/30-6/2)と「東北絆まつり2024仙台」(6/7-6/9)の開催期間に合わせて、地下鉄南北線・東西線を「24時間」または「36時間」利用できるWebチケットを「仙台MaaS」にて期間限定で販売します。

ポケモンGOの世界最大イベント「Pokémon GO Fest」2024 5/30〜6/2に仙台で開催

スマートフォン向けの位置情報ゲームアプ「ポケモンGO」 の世界最大のリアルイベントが「Pokémon GO Fest(ポケモン GO フェスト/フェスタ)」

ここ最近は毎年、春〜夏頃に、アジア太平洋・米国・欧州の3都市で開催されています。このイベント開催時には、開催地域内には特別なポケモンが出現するなどのボーナスがあり、それを目当てに多くの人がゲームをプレイするためにフェスト開催地を訪れます。

2024年は、仙台(5月30日〜6月2日)、マドリード(6月14日〜16日)、ニューヨーク(7月5日〜7日)での開催が決まっています。

ゲーム運営元のNiantic社によると、2023年に大阪府吹田市の万博記念公園で8月4日〜6日で開催された「Pokémon GO Fest 2023:大阪」には、3日間で6万人以上が参加、ひとりあたりの平均歩行距離は27km、経済効果は54億930万円と、非常に多くの人が開催地を訪れてゲーム体験をするというイベントになります。

イベント中に便利に移動できるチケットの発売

今回のチケットは、「Pokémon GO Fest 2024:仙台」及び「東北絆まつり2024仙台」が開催されることを記念し、地下鉄南北線・東西線を24時間または36時間利用できるWebチケットにです。

購入は、バス、地下鉄、タクシーや、施設の入館料といったコンテンツのチケットを、スマートフォンやタブレットから簡単に購入することができる「仙台MaaS」から、期間限定の販売になります。

各イベントに参加されない方も、期間中は当Webチケットをご利用いただけます。

Webチケットの概要

対象路線 仙台市、【地下鉄】南北線・東西線

【Pokémon GO Fest 2024:仙台 地下鉄24時間券・地下鉄36時間券】

2024年5月30日(木曜日)〜6月2日(日曜日)

【東北絆まつり2024仙台 地下鉄24時間券・地下鉄36時間券】

2024年6月7日(金曜日)〜6月9日(日曜日)

※利用開始から24時間または36時間利用可能

※利用したい日の9日前から購入可能

販売価格 【24時間券】大人:500円 小児:250円、【36時間券】大人:700円 小児:350円

※クレジットカード決済(Visa/Master/JCB/AMEX/Diners)のみ

利用方法 【地下鉄】乗降の都度、スマートフォンで改札用画面を表示し、改札窓口の係員へ提示してください。

※自動改札機は利用できませんので、ご注意ください。

購入方法

「仙台MaaS」WEBサイトから購入できます。会員登録のうえ購入してください。

https://sendai-maas.jp/

Pokémon GO Fest 2024や東北絆まつり2024に参加をしなくても、このチケットは利用できますので、この機会に仙台市のいろいろなところを観光してみてはいかがでしょうか。

