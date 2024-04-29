SKY-HI、Nissy、BE:FIRST、Travis Japanら共演『D.U.N.K. Showcase』をWeverseで世界配信
SKY-HIと日本テレビが2022年に始動した大型ダンス＆ボーカルプロジェクト『D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』のライブイベントとして、昨年12月2・3日に大阪・京セラドーム大阪で開催された『D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA』が、HYBE発のアプリ「Weverse」で5月4日から配信されることが決定した。
【写真】事務所やレーベルの枠組みを越え、ダンス＆ボーカルが大集結！
SKY-HIが目指す「ダンス＆ボーカルシーンが垣根を越えて、日本から世界に発信していく」志に賛同したアーティストが集結したライブイベント『D.U.N.K. Showcase』に出演したのは、SKY-HI、ATEEZ、FANTASTICS、BE:FIRST、Travis Japan、&TEAM、LIL LEAGUE、MAZZEL、IMP.、THE JET BOY BANGERZ、RIEHATA。さらに、スペシャルコラボレーションアーティストのNissyも含め、所属事務所やレーベル、国や地域の枠組みを越えた12組が共演し、大きな反響を呼んだ。
このライブをHYBE発のアプリ「Weverse」で配信することが決定した。245の国・地域で累計1億以上ダウンロードされているWeverseで日本のライブイベントをグローバルで配信するのは初。世界中のファンとチャットしながら観ることができる。
DAY1（2023年12月2日公演）は５月４日正午、DAY2（同12月3日公演）は5月5日正午より擬似ライブ配信。ライブ配信終了後、準備が整い次第、見逃し配信が行われる。DAY1は6月3日、DAY2は6月3日まで。本作品はモバイル端末のみならず、パソコンやスマートTVアプリ（WeverseTVアプリを利用できるプラットフォームに限る）でも視聴できる。
■『D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA』
▼DAY1（2023年12月2日公演）
出演者：SKY-HI／Nissy（Special Collaboration Artist）／ATEEZ／BE:FIRST／&TEAM／LIL LEAGUE／MAZZEL／IMP.／RIEHATA
ライブ配信：５月４日（土）正午配信開始
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第〜6月3日（月）午後11時59分まで
視聴チケット販売期間：４月29日（月）正午〜６月2日（日）午後11時59分まで
▼DAY2（12月3日公演）
出演者：SKY-HI／Nissy（Special Collaboration Artist）／ATEEZ／FANTASTICS／BE:FIRST／Travis Japan／&TEAM／THE JET BOY BANGERZ／RIEHATA／MAZZEL
ライブ配信：５月５日（日）正午配信開始
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第〜６月４日（火）午後11時59分まで
視聴チケット販売期間：４月29日（月）12:00〜６月３日（月）午後11時59分まで
SKY-HIが目指す「ダンス＆ボーカルシーンが垣根を越えて、日本から世界に発信していく」志に賛同したアーティストが集結したライブイベント『D.U.N.K. Showcase』に出演したのは、SKY-HI、ATEEZ、FANTASTICS、BE:FIRST、Travis Japan、&TEAM、LIL LEAGUE、MAZZEL、IMP.、THE JET BOY BANGERZ、RIEHATA。さらに、スペシャルコラボレーションアーティストのNissyも含め、所属事務所やレーベル、国や地域の枠組みを越えた12組が共演し、大きな反響を呼んだ。
このライブをHYBE発のアプリ「Weverse」で配信することが決定した。245の国・地域で累計1億以上ダウンロードされているWeverseで日本のライブイベントをグローバルで配信するのは初。世界中のファンとチャットしながら観ることができる。
DAY1（2023年12月2日公演）は５月４日正午、DAY2（同12月3日公演）は5月5日正午より擬似ライブ配信。ライブ配信終了後、準備が整い次第、見逃し配信が行われる。DAY1は6月3日、DAY2は6月3日まで。本作品はモバイル端末のみならず、パソコンやスマートTVアプリ（WeverseTVアプリを利用できるプラットフォームに限る）でも視聴できる。
■『D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA』
▼DAY1（2023年12月2日公演）
出演者：SKY-HI／Nissy（Special Collaboration Artist）／ATEEZ／BE:FIRST／&TEAM／LIL LEAGUE／MAZZEL／IMP.／RIEHATA
ライブ配信：５月４日（土）正午配信開始
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第〜6月3日（月）午後11時59分まで
視聴チケット販売期間：４月29日（月）正午〜６月2日（日）午後11時59分まで
▼DAY2（12月3日公演）
出演者：SKY-HI／Nissy（Special Collaboration Artist）／ATEEZ／FANTASTICS／BE:FIRST／Travis Japan／&TEAM／THE JET BOY BANGERZ／RIEHATA／MAZZEL
ライブ配信：５月５日（日）正午配信開始
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第〜６月４日（火）午後11時59分まで
視聴チケット販売期間：４月29日（月）12:00〜６月３日（月）午後11時59分まで