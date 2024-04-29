春の叙勲 旭中の栄誉に輝く 三宅峰三郎氏(元・キユーピー社長)

旭小 小澤順一郎氏(小澤酒造会長)ら 旭双 柳本一郎氏(マルヤナギ小倉屋会長)ら

令和6年春の叙勲が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)

農林水産省関係

旭日中綬章=三宅峰三郎(元・キユーピー社長)▽旭日小綬章=金田雅律(元・全国油脂販売業者連合会会長)、山崎政治(日本米穀商連合会理事長)▽旭日双光章=二木正人(全国菓子卸商業組合連合会理事長、二木社長)、柳本一郎(全国調理食品工業協同組合副理事長、マルヤナギ小倉屋会長)▽旭日単光章=吉本信雄(本場さぬきうどん協同組合副理事長)▽瑞宝小綬章=木村均(元・近畿農政局次長、日本冷凍食品協会専務理事)

経済産業省関係

旭日重光章=朝田照男(元・丸紅社長)▽旭日小綬章=小正芳史(鹿児島県中小企業団体中央会会長、小正醸造会長)▽旭日双光章=今野秀俊(登米みなみ商工会会長、宮城県小売酒販組合連合会副会長)▽旭日単光章=中丸眞治(元・桔梗屋社長)、播磨義之(播磨園製茶会長)、渡辺孝史(元・一保堂茶舗社長)

財務省関係

旭日小綬章=小澤順一郎(小澤酒造会長)、戸塚敦雄(静岡県卸酒販組合理事長)▽旭日双光章=川瀬成人(福島県小売酒販組合連合会会長)、八木栄壽(鹿児島県小売酒販組合連合会会長)▽瑞宝小綬章=亀井慶承(元・神田税務署長、元・日本酒造組合中央会理事)

厚生労働省関係

旭日双光章=川副憲雄(日本調理師会副会長)、森川昭夫(石川県調理師会副会長)