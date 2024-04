彫刻の森で5年ぶりにGWアート体験イベントが開催!

彫刻の森美術館で、2024年5月3日(祝)から6日(振休)まで「全員集合!! 彫刻の森ゴールデンアートウイーク2024」が開催される。パントマイムやジャグリングなどを駆使したサーカス・パフォーマンスやミニコンサート、ワークショップなど、子どもから大人まで楽しめるイベントが満載。5月の大型連休のアート体験イベントとしては5年ぶりの開催となる。

メンバー4人が繰り広げる、笑いと驚きのサーカス芸に注目

【写真】大道芸を実際に体験できるワークショップも!

サーカス・パフォーマンスグループ「くるくるシルクDX」

HENTEKOアーティスト・riekimさん

美術館の彫刻になりきってみよう

講師の有田司さん

宇海-UUMI-さん(写真左)、八神純子さん(写真右)

澤近泰輔さん

今回のイベントについて、担当者に話を聞いてみた。ーー今回のイベントを開催する狙いを教えてください。コロナ禍前まで開催していたゴールデンウィーク時期のイベントが復活します。当館の「彫刻」というと難しいイメージを持っている方もいるので、アートを身近に感じてもらおうという気持ちでコンテンツを作りました。ーー今回のイベントの目玉となるものを教えてください。ニキ・ド・サン・ファールの射撃絵画をヒントとした絵画のワークショップや、学芸員による普段は見られない作品倉庫のバックヤードツアーがイチ押しです!■アートを身近に感じるイベントが盛りだくさん【くるくるシルクDX サーカス・パフォーマンス+サーカスで遊ぼう体験教室】サーカス・パフォーマンスグループ「くるくるシルクDX(デラックス)」が5年ぶりに彫刻の森に見参!ジャグリングや皿回しなどの大道芸を実際に体験できるワークショップも開催。サーカス・パフォーマンスを見るだけでなく、感じて、遊ぶこともできる。開催日:5月3日(祝)〜5日(祝)時間:【サーカス・パフォーマンス】(1)11時〜11時30分 (2)14時〜15時【サーカスで遊ぼう体験教室】 (1)の終了後に開催(約30分)会場:円形広場(雨天時アートホール)参加費:無料【水鉄砲で色塗りしよう!】ニキ・ド・サン・ファールの〈射撃絵画〉をヒントに、HENTEKOアーティスト・ riekimさんが描いた線画に水鉄砲を使って色を塗る。ワークショップに参加して、みんなで作品を完成させよう。開催日:5月3日(祝)〜5日(祝)※先行開催 4月27日(土)〜29日(祝)時間:(1)11時〜12時 (2)13時〜14時作家:riekim(リエキム)会場・受付:アートホール(各回先着30人)参加費:500円※参加者は、汚れてもいい服またはレインコートを要持参。レインコートは無料貸出もあり。※制作の経過は美術館公式SNSで投稿。完成作品も発表する。【彫刻になろうよ】美術館の彫刻になりきって、ハイポーズ。彫刻と同じポーズをして写真を撮ることができる、来館者参加イベントを実施。開催日:5月3日(祝)、4日(祝)時間:(1)9時30分〜10時30分 (2)12時30分〜13時30分会場:円形広場(雨天時中止)参加費:無料【55(ゴーゴー)ガイドツアー】5月5日の子どもの日に、彫刻の森美術館開館55周年記念「55(ゴーゴー)ガイドツアー」を行う。彫刻の森美術館の野外彫刻を日々管理している学芸員による作品解説と、普段見ることができない作品倉庫のバックヤードツアーで、彫刻の森の55周年の歴史を振り返る。開催日:5月5日(祝)時間:(1)9時30分〜10時30分 (2)12時30分〜13時30分講師:有田司(彫刻の森美術館学芸員・作品修繕担当)集合場所:円形広場(屋外展示場を巡りながら屋外作品倉庫まで移動)定員:各回約30人参加費:無料【2024 FNSチャリティキャンペーン Pass the Smile コンサート】2024 FNSチャリティキャンペーンソング「Pass the Smile」を歌うのは、「みずいろの雨」「パープルタウン 〜You Oughta Know By Now〜」など数々のヒット曲を持ち、東日本大震災後、各地で数々の救援活動や支援コンサートを開いてきた八神純子、2023年度に続いての参加となる宇海-UUMI-の2人。澤近泰輔プロデュースによる新たなデュエットが誕生し、美しいハーモニーの世界を展開する。コンサートでは、「Pass the Smile」のほか、2人の実力派シンガーがそれぞれ、おなじみのヒット曲や、熱いメッセージがこめられた名曲を披露する。開催日:5月6日(振休)時間:(1)11時〜11時50分 『宇海-UUMI-&澤近泰輔』コンサート(2)14時〜14時50分 『八神純子/宇海-UUMI- with 澤近泰輔』コンサート出演:八神純子、宇海-UUMI-、澤近泰輔会場:アートホール(定員150人)観覧無料(美術館入館料のみ)新緑と青空が清々しいゴールデンウィークは、彫刻の森でアート体験を楽しもう!