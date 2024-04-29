ZEROBASEONE、初のツアー決定 日本含む全8都市で開催＜日程・会場一覧＞
【モデルプレス＝2024/04/29】第5世代K-POPグローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）が、初のツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」を開催することが決定。併せてティザーポスターも解禁された。
【写真】ZEROBASEONEの肉体美
2024年3月20日にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たし、海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新した同グループ。日本では、11月に愛知・AICHI SKY EXPO HALL A公演、12月に神奈川・K-ARENA YOKOHAMA公演を開催する。
2023年8月に韓国ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで開催されたファンコンサート『2023 ZEROBASEONE FANCON』は、日本デビュー前にも関わらず日本全国47都道府県の映画館でライブビューイングを開催。チケットの予約が始まると申し込みが殺到し、急遽上映劇場を追加された。
さらに今年3月にはグループとして初めての日本でのファンコンサート『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』をK-Arena Yokohamaで開催し、2日間計3公演で5万人動員。来月5月13日には、ZEROBASEONE The 3rd Mini Album 「You had me at HELLO」をリリース。デビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成した。（modelpress編集部）
SEOUL ｜Sep 20-22. 2024 KSPO DOME
SINGAPORE｜Sep 28. 2024 SINGAPORE INDOOR STADIUM
BANGKOK｜Oct 05. 2024 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6
MANILA｜Oct 12. 2024 SM MALL OF ASIA ARENA
JAKARTA｜Oct 26. 2024 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION （ICE BSD CITY） HALL 5-6
MACAU｜Nov 02-03. 2024 GALAXY ARENA
AICHI｜Nov 29-Dec 01. 2024 AICHI SKY EXPO HALL A
KANAGAWA｜Dec 04-05. 2024 K-ARENA YOKOHAMA
※⽇本公演に関する詳細、ならびにチケット受付に関する詳細は後⽇発表。
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【写真】ZEROBASEONEの肉体美
◆ZEROBASEONE、初ツアー開催決定
2024年3月20日にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たし、海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新した同グループ。日本では、11月に愛知・AICHI SKY EXPO HALL A公演、12月に神奈川・K-ARENA YOKOHAMA公演を開催する。
さらに今年3月にはグループとして初めての日本でのファンコンサート『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』をK-Arena Yokohamaで開催し、2日間計3公演で5万人動員。来月5月13日には、ZEROBASEONE The 3rd Mini Album 「You had me at HELLO」をリリース。デビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成した。（modelpress編集部）
◆ZEROBASEONE「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」開催概要
SEOUL ｜Sep 20-22. 2024 KSPO DOME
SINGAPORE｜Sep 28. 2024 SINGAPORE INDOOR STADIUM
BANGKOK｜Oct 05. 2024 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6
MANILA｜Oct 12. 2024 SM MALL OF ASIA ARENA
JAKARTA｜Oct 26. 2024 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION （ICE BSD CITY） HALL 5-6
MACAU｜Nov 02-03. 2024 GALAXY ARENA
AICHI｜Nov 29-Dec 01. 2024 AICHI SKY EXPO HALL A
KANAGAWA｜Dec 04-05. 2024 K-ARENA YOKOHAMA
※⽇本公演に関する詳細、ならびにチケット受付に関する詳細は後⽇発表。
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