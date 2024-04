◆ZEROBASEONE、初ツアー開催決定

【モデルプレス=2024/04/29】第5世代K-POPグローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)が、初のツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」を開催することが決定。併せてティザーポスターも解禁された。2024年3月20日にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たし、海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新した同グループ。日本では、11月に愛知・AICHI SKY EXPO HALL A公演、12月に神奈川・K-ARENA YOKOHAMA公演を開催する。

◆ZEROBASEONE「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」開催概要

2023年8月に韓国ソウルの高尺(コチョク)スカイドームで開催されたファンコンサート『2023 ZEROBASEONE FANCON』は、日本デビュー前にも関わらず日本全国47都道府県の映画館でライブビューイングを開催。チケットの予約が始まると申し込みが殺到し、急遽上映劇場を追加された。さらに今年3月にはグループとして初めての日本でのファンコンサート『2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN』をK-Arena Yokohamaで開催し、2日間計3公演で5万人動員。来月5月13日には、ZEROBASEONE The 3rd Mini Album 「You had me at HELLO」をリリース。デビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成した。(modelpress編集部)SEOUL |Sep 20-22. 2024 KSPO DOMESINGAPORE|Sep 28. 2024 SINGAPORE INDOOR STADIUMBANGKOK|Oct 05. 2024 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6MANILA|Oct 12. 2024 SM MALL OF ASIA ARENAJAKARTA|Oct 26. 2024 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION (ICE BSD CITY) HALL 5-6MACAU|Nov 02-03. 2024 GALAXY ARENAAICHI|Nov 29-Dec 01. 2024 AICHI SKY EXPO HALL AKANAGAWA|Dec 04-05. 2024 K-ARENA YOKOHAMA※⽇本公演に関する詳細、ならびにチケット受付に関する詳細は後⽇発表。【Not Sponsored 記事】