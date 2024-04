【exA-Arcadia:新作アーケードゲーム】4月27日 発表

4月27日より開催の「EVO Japan 2024」にて、「あすか120%エクサレント」を含むアーケード向け新作格闘ゲームが多数発表された。

今回発表されたのは、前述の「あすか120%エクサレント」に加え、「ヴァンガードプリンセスR」に「レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズW」や「ブレイカーズリベンジ死嘩護」などの全8タイトル。いずれも具体的な稼働開始日については未定であり、続報が待たれる。

【あすか120%エクサレント】【ヴァンガードプリンセスR】【exA-Arcadia『ブレイカーズリベンジ死嘩護』| BREAKERS REVENGE CHICAGO for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『デイブレイク スラム』| DAYBREAK SLAM for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『アクセルシティ2 ザ・ファイナルストーム』| AXEL CITY 2 THE FINAL STORM for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『あすか120%エクサレント』| Asuka 120% EXALLENT for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『ヴァンガードプリンセスR』| VANGUARD PRINCESS R for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『道場マスターズEX』| DOJO MASTERS EX for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズW』| rage of the dragons w for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『カオスコードNEXT』| CHAOS CODE NEXT for Arcades | Announcement Video】【exA-Arcadia『オーメン・オブ・ソロー 目覚めし混沌』| OMEN OF SORROW: ARISING CHAOS for Arcades | Attract Video】

(C)exA-Arcadia.

All rights reserved. “EXA-ARCADIA” and the “exA” logo are registered trademarks of EXA-ARCADIA PTE. LTD.